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Milan, Şampiyonlar Ligi'nde işini zora soktu!

04.11.2021 00:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu 4. hafta maçında Milan, konuk ettiği Porto ile 1-1 berabere kaldı ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk puanını aldı.

Milan, Şampiyonlar Ligi'nde işini zora soktu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu 4. hafta karşılaşmasında Milan, Porto'yu konuk etti.

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Konuk ekip Porto, 6. dakikada Diaz ile 1-0 öne geçti. Milan'a eşitliği getiren golü ise 61. dakikada kendi kalesine Mbemba kaydetti.

Bu sonucun ardından Porto, puanını 5'e yükseltti ve 2. sırada yer aldı. Milan ise Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk puanını aldı ve son sırada yer buldu.

Porto, gelecek hafta Liverpool deplasmanına konuk olacak. Milan ise Atletico Madrid deplasmanına gidecek.

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Anahtar Kelimeler:
Milan
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