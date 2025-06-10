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Milan Skriniar'da ikinci perde! Ortalık şimdi daha da karıştı... Fenerbahçe'den ayrılıp Galatasaray'a gidiyor!

Geçtiğimiz yılın devre arası transfer dönemine damga vuran Milan Skriniar transferi, sezonun bitmesiyle beraber tekrar alevlendi. Sezonu Fenerbahçe forması ile 2. sırada tamamlayan yıldız stoper oyuncusu, sezonun bitmesi ile birlikte kulübü PSG'ye geri dönerken oyuncunun ismi bir kez daha Galatasaray'a yazıldı.

Milan Skriniar'da ikinci perde! Ortalık şimdi daha da karıştı... Fenerbahçe'den ayrılıp Galatasaray'a gidiyor!
Burak Kavuncu
Milan Skriniar

Milan Skriniar

SLO Slovakya
Yaş: 30 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Transfer döneminin henüz başında Galatasaray ile Fenerbahçe bir kez daha karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe formasıyla tamamlayan gelişi büyük olay olan Milan Skriniar ile alakalı olarak ortalığı karıştıracak bir transfer gelişmesi yaşandı.

GALATASARAY'A ÖNERİLDİ

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Sezon başı Galatasaray'ın ilgilendiği ancak ses getiren bir transfer operasyonuyla Fenerbahçe'nin kadrosuna katmayı başardığı Milan Skriniar sezonun bitmesi ile birlikte Fransız kulübü PSG'ye geri dönerken menajerler aracılığıyla bir kez daha Galatasaray'a önerildiği ortaya çıktı.

PSG İLE GÖRÜŞTÜLER

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Skriniar'ın ülkesi Slovakya'da yayın yapan Sport24, Galatasaray'ın Paris Saint-Germain ile bonservis konusunda görüştüğünü ve Fransız ekibinin cevap olarak 10 milyon Euro istediğini yazdı. Ayrıca Fenerbahçe'nin ise oyuncunun satın alma bedeli olan 10 milyon Euro'yu ödemeye çok da sıcak olmadığı bilgisi öğrenildi.

Haberde "Şu anda Milan Skriniar'ın durumu açık görünüyor. PSG, oyuncuyu 10 milyon Euro'ya satmaya hazır, ancak kişisel şartları şimdilik müzakerelerde hızlı bir ilerlemeyi engelliyor. Türk kulüplerinden birinin teklifini artırıp artırmayacağı veya Skriniar'ın beklentilerini düşürüp düşürmeyeceği soru işareti olarak kalıyor." ifadelerine yer verildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

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Türkiye'deki futbol ikliminden çok da memnun olmayan yıldız ismin ikna noktası Şampiyonlar Ligi oldu. Gelecek sene Şampiyonlar Ligi'nde minimum 8 maç oynama durumu oyuncuyu Galatasaray'a yakınlaştıran önemli bir faktör.

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