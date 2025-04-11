Milan Skriniar: Her maç bizim için artık bir final

Giydiği forma numarasıyla ilgili Skriniar, “Forma numaramın arkasında büyük bir hikâye yok. Kariyerim boyunca 37 numarayı kullandım forma numarası olarak çünkü favori numaram bu. Martin Skrtel de yıllarca burada bu numarayı kullandı. Başarılı yıllar geçirdi. Ben de bu numarayla devam etmek istedim” şeklinde konuştu.

‘BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM’

Transfer süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, “Burada olduğum için çok mutluyum. Burada kendimi çok iyi hissediyorum. İlk geldiğim andan itibaren hem kulüp bünyesinde olan insanların bana yaklaşımı hem de taraftarlarımızın bana gösterdiği sevgi ve destekten dolayı çok mutluyum. Buraya gelmeden önce hocamızla konuşmuştum. Takımıma ve takım arkadaşlarıma yardım etmek amacıyla geldim. Benim için en önemlisi kulüp olarak, takım olarak gelişebilmektir. Şu anda da bunun gerçekleştiğini düşünüyorum. Ama her zaman daha iyi olabiliriz” ifadelerini kullandı.

‘HER MAÇ BİZİM İÇİN FİNAL’

Sezonun kalan bölümüyle ilgili düşüncelerini de paylaşan tecrübeli savunmacı, “Her maç bizim için artık bir final. Her maçı başka bir stratejimiz olmadan sadece kazanmak için oynamamız gerekiyor. Önümüzdeki maçta da bu şekilde olacak. Kendi oyunumuzu sergilememiz gerekiyor. Güçlü bir oyun sergileyip o maçı kazanmamız gerekiyor. Herkes aynı şeyi söylüyor zaten, 8 tane final maçımız var. Bunları oynayıp sezon sonunda ne olacağını göreceğiz” dedi.

‘ZAMANI GELİNCE GELECEĞİM HAKKINDA KONUŞACAĞIZ’

Fenerbahçe taraftarının harika olduğunu belirten Skriniar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İlk günden beri kendilerinin desteklerini ve sevgilerini hissediyorum. Bunu hissetmek benim için çok önemli. Gerçekten harikalar. Her maçta takıma en iyi şekilde yardım ediyorlar. Aynı zamanda sosyal medyadan da destek mesajları gönderiyorlar. Bu, herkes için çok önemli. Bu desteği hissetmek çok önemli. Ben de bunu hissediyorum.”