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Milan, tecrübeli adamla 2023'e kadar uzattı

26.11.2021 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Ligi Serie A takımlarından Milan, teknik direktör Stefano Pioli'nin sözleşmesini uzattı.

Milan, tecrübeli adamla 2023'e kadar uzattı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, teknik direktörü Stefano Pioli'nin sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

Milan'dan yapılan açıklamada, Pioli'nin kırmızı-siyahlı kulüple sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldığı belirtildi. Sözleşmede ayrıca bir yıl uzatma opsiyonu olduğu da kaydedildi.

Pioli yönetimindeki Milan'ın 106 karşılaşmada 59 galibiyet, 27 beraberlik ve 20 yenilgi yaşadığı, maç başına 2,05 puan ortalaması tutturduğu ifade edildi.

Açıklamada, AC Milan'ın üst yöneticisi Ivan Gazidis, teknik idari direktörü Paolo Maldini ve teknik direktör Stefano Pioli'nin görüşlerine de yer verildi.

Gazidis, "Kulübümüzün, Stefano ile yoluna devam etmesinden son derece mutluyum. Burada sadece elde ettiğimiz sonuçlar değil, bunları elde etme şeklimiz de önemlidir. Stefano, bizim antrenörümüz olduğu için gurur duyuyorum ve birlikte bir gelecek için heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Maldini de Stefano Pioli'nin kulübün değerlerini ve stratejisini tamamen benimsediğini, kendisinin liderliğinin büyük hedefler için uyumlu bir atmosfer oluşturduğunu kaydetti.

Deneyimli teknik adam da Milan'a sözleşmesinin yenilenmesinden ötürü teşekkür ederek, bu kulüpte şu ana kadar yaptığı işten gurur duyduğunu belirtti.

Pioli, Ekim 2019'da başına geçtiği kırmızı-siyahlı takımı, yeniden zirveye oynayan bir takım haline getirmiş ve kulübün 7 yıllık UEFA Şampiyonlar Ligi hasretine son vermişti.

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Milan
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