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Milan ve Inter'in maçlarının oynadığı San Siro yıkılıyor

İTALYA HABERLERİ  | 23.05.2020 20:11 | Son Güncelleme

İtalya'nın ve Avrupa'nın önde gelen kulüpleri AC Milan ile Inter'in evi konumunda bulunan San Siro, yıkılıyor.

Milan ve Inter'in maçlarının oynadığı San Siro yıkılıyor

İtalya'nın Milano şehrinde bulunan ve AC Milan ile Inter'e 94 yıldır ev sahipliği yapan San Siro Stadı'nın yıkılması için İtalya Kültür Bakanlığı'ndan onay çıktı.

İki kulübün 60 bin kişilik yeni stat projesi kapsamında terk etmeyi düşündükleri stadyumun kültürel miras statüsünde yer almadığına karar verildi.

AC Milan ve Inter'in yeni stadyumları San Siro'nun yan arazisine inşa edilecek.

KIŞ OLİMPİYATLARI'NA DA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Dört Avrupa kupası finaline ev sahipliği yapan San Siro'da 2026 yılında İtalya'da düzenlenecek Kış Olimpiyat Oyunları'nın açılış ve kapanış töreninin yapılması planlanıyor.

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