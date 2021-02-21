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Milano derbisinde Inter güldü

21.02.2021 19:53 | Son Güncelleme:
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Milano derbisinde Inter güldü

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 23. haftasında oynanan Milano derbisinde Inter, Milan'ı 3-0 yendi.

Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Milano kentinin iki takımı, Milan'ın ev sahipliğinde San Siro'da kozlarını paylaştı.

Karşılaşmaya konuk Inter hızlı başlayarak, 5. dakikada Arjantinli Lautaro Martinez'in golüyle 1-0 öne geçti.

Inter'in golünden sonra ev sahibi Milan, bazı fırsatlar yakalasa da ilk yarı mavi-siyahlı takımın üstünlüğüyle geçildi.

Mücadelenin ikinci yarısında Inter, 57. dakikasında Lautaro Martinez ile bir gol daha bularak, fark 2'ye çıkardı.

  1. dakikada mavi-siyahlı takım, Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku ile skoru 3-0'a getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Inter, Milan'ı 3-0 yenerek, şampiyonluk yolun büyük avantaj elde etti.

Bu sonuçla, lider Inter puanını 53'e yükselterek, en yakın rakibi Milan ile arasındaki puan farkını 4'e yükseltti.

Milan, bu yenilgiyle ligde üst üste 2'nci, toplamda 4'üncü yenilgisini yaşarken, şampiyonluk yolunda ağır yara aldı.

Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11’de başladı ve 90 dakika forma giydi.

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