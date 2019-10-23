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Miley Cyrus’tan sütyensiz ıslak tişört pozu! Eleştiri yağdı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 23.10.2019 10:35 | Son Güncelleme

Son günlerde adından sıkça söz ettiren Miley Cyrus, Instagram paylaşımlarıyla yine gündemde. İç çamaşırsız paylaştığı fotoğraflarla Cyrus, yine takipçilerinin tepkisi topladı.

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan 26 yaşındaki ünlü şarkıcı Miley Cyrus, sütyensiz paylaşımıyla yine çok konuşuldu. Kısa bir şort ve göğüs uçlarını gösteren beyaz bir tişört ile çekildiği fotoğrafları “Gün geçtikçe daha basit oluyorum. ‘Yeni ben’in en çok sevdiği şey ayna selfieleri. Not: Bu fotoğraflar yakında kaldırılacak! Instagram tanrıları tarafından uyarıldım!” notuyla paylaştı.

Hayranlarının bu fotoğraflar ile ilgili yorumları ise sevgilisi Cody Simpson’dan ilham aldığı yönünde. Çiftin ilişkisi hız kesmeden devam ediyor.

Bazı takipçileri ise ünlü şarkıcının yaptığının 'teşhircilik' olduğu görüşünde... Bu sebeple de bu paylaşımlarına eleştiri yağıyor.

Instagramın çıplaklık politikalarını ezip geçen bu paylaşımın kaldırılıp kaldırılmayacağı ise merak konusu.

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Miley Cyrus Miley Cyrus ve Liam Hemsworth Miley Cyrus instagram

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