Milletvekili Ahmet Erbaş’ın Tabipleri Birliği tepkisi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, "Türk Tabipleri Birliği derhal kapatılmalıdır" dedi.

Erbaş, yaptığı açıklamada, TTB’nin, Türk milletini ve bölünmez bir bütün olan vatanını seven hekimler arasında da çok fazla şikayet konusu olduğunu ifade etti.

Erbaş, "Türk Tabipler Birliği sözde hekimlerimizin çatı meslek örgütüdür ama ne yazık ki son yıllarda Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Hekimlerimizin sorunları dışında her konuda ve özelliklede Terör Örgütü konusunda bir çok destekleyici açıklamalarda bulunmuştur.Bu konu başta Türk Milletini ve Bölünmez bir bütün olan vatanını seven hekimler arasında da çok fazla şikayet konusu olmuştur. Merkez Konseyine yakın odaların ve konseyin açıklamaları hep aklımızda kötü izler bırakmıştır.

Unutulmamalıdır ki bu TTB Merkez Konseyi üyesi 11 Hekim Türk Silahlı Kuvvetlerinin PKK-PYD’ye karşı Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtına “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” diyerek karşı çıktığı için “terör örgütü propagandası yapmak”, “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan hala yargılanmaktadırlar" diye konuştu.