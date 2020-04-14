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Milletvekili Aydemir Sanayi Üretim Endeksini değerlendirdi

ERZURUM HABERLERİ  | 14.04.2020 15:01 | Son Güncelleme

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, sanayi üretiminde kaydedilen yıllık yüzde 7,5’lik artışın ekonomide pozitif süreci ortaya koyduğuna dikkat çekerek, "Onlar konuşur, AK Parti yapar." Cenab-ı Hak kolaylaştırsın.

Milletvekili Aydemir Sanayi Üretim Endeksini değerlendirdi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, sanayi üretiminde kaydedilen yıllık yüzde 7,5’lik artışın ekonomide pozitif süreci ortaya koyduğuna dikkat çekerek, "Onlar konuşur, AK Parti yapar." Cenab-ı Hak kolaylaştırsın. ‘ dedi.
AYDEMİR EKONOMİYİ DEĞERLENDİRDİ
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM’de infaz yasası görüşmelerinde gündem dışı söz alarak, ekonomideki gelişmeleri, sanayi üretimindeki artışı değerlendirdi ve bazı çevrelerin olumsuz söylemlerine tepki gösterdi. Milletvekili Aydemir, ekonomide söylemlerin değil eylemlerin sonuç verdiğini vurgulayarak AK Parti’nin 18 yıllık süreçte her alanda olduğu gibi ekonomide de Türkiye’ye yeni bir ufuk ve vizyon kazandırdığını kaydetti.
SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ
Milletvekili Aydemir, sanayi üretiminin 2020 şubat döneminde yıllık yüzde 7,5 arttığını belirterek, 2020 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7, imalat sanayi sektörü endeksinde yüzde 8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksinde yüzde 4,4 oranındaki artışa dikkat çekti.
AYDEMİR’DEN ‘BOŞ BELEŞ’ GÖNDERMESİ
Milletvekili Aydemir, ekonomide olumsuzluk arayışında olanları ‘boş beleş’ olarak adlandırarak, ‘Mangalda kül bırakmamak, işgüzarlar için kullanılan bir deyim, laf üreterek hayat sürenlere söylenir. Eline en sıradan, en basit işi verseniz yüzüne gözüne bulaştırır; buna rağmen yaklaşımları eleştirmek, kırıp dökmek üzerine oturmuştur. Amiyane tarifleri "boş beleş"tir. Ruhlarını fotoğraflamak mümkün olsa tek yumurta ikizi kadar birbirlerine benzediklerini görürüz. Oysa iş ehlî olanlar, "Çok bilenler konuşmaz, çok konuşanlar bilmez." tespitine teslimdirler. ‘ vurgusunda bulundu.
AYDEMİR AK SÜRECE KAYIT DÜŞTÜ
AK Parti süreci ile birlikte ülkenin atılım dönemine girdiğine kayıt düşen Milletvekili Aydemir, ‘Bunun hayata yansıyan somut hâli, on sekiz yıllık AK Parti yönetim tarzıdır; her şart altında vazifesini yapan anlayış, en onulmaz küresel kriz ortamında dahi işine yoğunlaşmak, başarıya yönelmek gibi. Son somut örnek, istatistiki bir bilgi: Sanayi üretimi yıllık yüzde 7,5 arttı. Bunun içindir ki o muhteşem aforizma kabul gördü, "Onlar konuşur, AK Parti yapar." Cenab-ı Hak kolaylaştırsın. ‘ dedi.

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