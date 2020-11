Milletvekili Ceylan Taksi, Servis ve minibüsçülerin taleplerini dinledi

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum’da taksi, servis ve minibüsçü esnafı ile bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ekonomik olarak da hayatı etkilemeye devam ediyor. AK Parti Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan da AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı ile birlikte Taksiciler Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli ve esnafla buluştu.

’Esnaf sıkıntılarını anlattı’

Esnafın sorunlarını anlatan Taksiciler Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli ve Pandemi sürecinde servisçi esnafının içinde bulunduğu durumu anlatan esnaf, kredilerinin ertelenmesini, BAĞ-KUR’lu esnafın kısa ödeme ödeneğine eklenmesi, 30 bin lira hibe kredisi verilmesi, BAĞ-KUR, SGK ve araç MTV borçlarının 2021 sonuna kadar ertelenmesi, araç muayenelerinin uzatılması, korsan taşımanın önüne geçilmesi gibi taleplerini Milletvekili Ceylan’a iletti.

’Elimizden geleni yapacağız’

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan da esnafın her zaman yanında olduklarını vurguladı. Sorunların çözümü noktasında elinden geleni yapacağını kaydeden Milletvekili Ceylan, “Vatandaşlarımızın istek ve taleplerini alarak çözümü noktasında elimizden gelenin fazlasını yapmak bizim vazifemiz ve borcumuzdur. Her zaman bizlerin yanında olan siz değerli esnaflarımızın bu zor günlerde de büyük ve güçlü Türkiye için emek veren, alın teri döken esnaflarımızın bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Esnafa verilen teşviklerden bahseden Milletvekili Ceylan, “Güçlü devlet, güçlü millet anlayışıyla çıktığımız bu yolda toplumumuzun her kesiminin refah içerisinde yaşamalarını sağlamak, bizim olmazsa olmazımızdır. Toplumun mihenk taşını oluşturan esnaflarımızda bu anlamda büyük önem arz etmektedir. Esnafımızın daha iyi durumda olması için devletimiz ve hükümetimiz gerekli düzenlemeleri yaparak bir takım teşvikler çıkartmıştır. Bu teşvikler esnafımızın büyümesi ve daha güçlü olması için çıkarılmış teşviklerdir” ifadelerini kullandı.