Milletvekili Erol:"Elazığ afete maruz bölge ilan edilsin, ek kanunlar çıkarılsın"

"Afete maruz bölge ilan edilsin, ek kanunlar çıkarılsın"

Elazığ’ın ikinci felaketi yaşama riskine değinen Erol," Bu siyasi bir talep değil. Egemenliğin kayıtsız ve şartsız milletin olduğunu, bugün bu mecliste hep birlikte gösterme şansımız var. Talebimiz, Elazığ’da genel hayata etkililik alanı ilan edilmiştir 7269 nolu kanuna göre ama bu yeterli değildir. Afete maruz bölge ilan edilmesi gerekir. Yani halkın dilinde, halkın arasında kullanılan ifade ’afet bölgesi’ ilan edilmesi lazım. Bu da tek başına yeterli değildir. Geçmişte bununla ilgili devletimizin ’baba devlet’ olduğu ve vatandaşa babalık yaptığı bir örneği var. Erzincan depremi. Bakanlar kurulu kararıyla Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Başbakan Süleyman Demirel depremden sonra bu bölge afete maruz bölge ilan edilmiş ve arkasından bu kanun da yetersiz olduğu için, depremin yaralarını sarmadığı için 3838 sayılı Kanun ve ek kanunlar çıkarılmış. Demiş ki, ’Ben devletim, sen benim yurttaşımsın. Sosyal hukuk devleti olma sorumluluğuyla sana karşı sorumluluklarımı yerine getireceğim.’ ve bunları çözmüş.Şimdi, bizim talebimiz afete maruz bölge ilan edilir, ek kanunlar çıkarılırsa vatandaşın talepleri ve beklentileri var. Elazığ felaketten döndü. Şu anda 4 bin konutun yıkım kararı var ve yıkım başladı. Bu deprem on saniye daha sürseydi, inanın, belki 100 bin ölümüz olacaktı, Allah korudu bizi. 4 bin bina şu anda, daha köyler yok. Bu bina, konut değil. Her binada 10 daire olsa 40 bin konut. Her evde 3 kişi yaşasa 120 bin mağdur insan. Yazık, günah. gelin orada görün, hangi şartlarda ve koşullarda isin önünde, ateşin önünde yaşadıklarını görün"ifadelerini kullandı.