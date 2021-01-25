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Milletvekili Fırat: “Basının desteğini hep yanımızda görüyoruz”

25.01.2021 14:17 | Son Güncelleme:
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Milletvekili Fırat: “Basının desteğini hep yanımızda görüyoruz”

AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Fırat ve beraberindekiler İhlas Haber Ajansı (İHA) Adıyaman bürosunu ziyaret etti.AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Fırat’a İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ile teşkilat mensupları eşlik etti.

AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Fırat ve beraberindekiler İhlas Haber Ajansı (İHA) Adıyaman bürosunu ziyaret etti.
AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Fırat’a İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ile teşkilat mensupları eşlik etti. İHA Adıyaman bürosunda Ahmet Arslantaş ve Cihan Kizir ile sohbet eden Milletvekili Fırat ve beraberindekiler Adıyaman özelinde ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Milletvekili İbrahim Halil Fırat, basının önemine işaret ederek özellikle İhlas Haber Ajansı’nın tüm dünyada olduğu gibi özellikle Adıyaman ve Türkiye’de de basın adına önemli işlere imza attığını dile getirdi.
Fırat, “İhlas Haber Ajansı Adıyaman’da her zaman doğrunun yanında yer alan ve önemli habercilik başarılarına imza atan bir basın kuruluşudur. AK Parti iktidarı boyunca yapılan hizmetlerin halka duyurulmasında ve eksiklikleri dile getirilmesi için yapılan haberleri bizlere yol göstermiştir. basının desteğini hep yanımızda görüyoruz. Adıyaman bürosunda görevli arkadaşlar başta olmak üzere tüm İHA çalışanlarını kutluyorum” dedi.
İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise, İhlas Haber Ajansı’nın her zaman halkın doğrularının yanında olduğunu belirterek, “Bizlere haberleri ile yol gösteren ve her zaman yanımızda olan İHA çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.
Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış ise, İHA’nın yaptığı haberleri yakından takip ettiklerini aktararak, haberlerde emeği geçenlere teşekkür etti.

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