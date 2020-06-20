YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Milletvekili Fırat’ın Babalar Günü mesajı

Milletvekili Fırat’ın Babalar Günü mesajı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 20.06.2020 16:48 | Son Güncelleme

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Babalar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, yayımladığı mesajında kültürümüzde güçlü bir aile yapısının temel taşı olan babaların aile içerisinde üstlenmiş oldukları görev ve sorumlulukları büyük bir özveriyle yerine getirdiğine dikkat çekti.Fırat, “Yaşamımızın her anında huzurumuz, mutluluğumuz ve güvenliğimiz için gerekli tedbirleri alarak bizlere kol kanat germektedir.

Milletvekili Fırat’ın Babalar Günü mesajı

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Babalar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, yayımladığı mesajında kültürümüzde güçlü bir aile yapısının temel taşı olan babaların aile içerisinde üstlenmiş oldukları görev ve sorumlulukları büyük bir özveriyle yerine getirdiğine dikkat çekti.
Fırat, “Yaşamımızın her anında huzurumuz, mutluluğumuz ve güvenliğimiz için gerekli tedbirleri alarak bizlere kol kanat germektedir. Üzerimizde hakkı olan anne ve babaların rızasını kazanmak, onların gönlünü hoş tutmak, onlara karşı her zaman vefa göstermek her evladın önceliği olmalıdır.
Peygamber Efendimiz (S.A.V) bir hadis-i şerifinde, ‘Babanın çocuğuna duası, Peygamber’in ümmetine olan duası gibidir.’ buyurarak, ailelerinin mutluluğunu kendileri için en büyük mutluluk olarak gören babalarımızın duasının ne kadar önemli olduğunu belirtmiştir. Bizler de bu hadis-i şerifin şuurunda evlatlar olarak babalarımıza ömürleri boyunca gereken sevgi ve saygıyı göstermeli, sağlıklarında hayır dualarını almak için gayret göstermeliyiz. Bu vesileyle tüm babaların babalar gününü kutlar sağlık sıhhat temenni ederim” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREbru Şallı ile Uğur Akkuş'un moral tatiliEbru Şallı ile Uğur Akkuş'un moral tatili
Adıyaman'da soba zehirlenmesi! Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mantar dağı yoluna döşenen çivi olayına Kütahya Valiliği el koydu

Mantar dağı yoluna döşenen çivi olayına Kütahya Valiliği el koydu

Bayburt-Gümüşhane yolunda dolu yağışı etkili oldu

Bayburt-Gümüşhane yolunda dolu yağışı etkili oldu

Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

5 köyde devam eden hizmetleri inceledi, taleplerini dinledi

5 köyde devam eden hizmetleri inceledi, taleplerini dinledi

Korona virüs önlemleri altında LGS sınavı

Korona virüs önlemleri altında LGS sınavı

Vali Makas: “İlimiz genelinde 3 bin 893 öğrencimizin katılımıyla LGS gerçekleşecek”

Vali Makas: “İlimiz genelinde 3 bin 893 öğrencimizin katılımıyla LGS gerçekleşecek”

Adıyaman Namaz Vakitleri 20 Haziran Cumartesi

İmsak
03:10
Sabah
04:58
Öğle
12:33
İkindi
16:26
Akşam
19:59
Yatsı
21:39

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler20 Haziran Cumartesi

Öztürk Eczanesi
Merkez
Saygı Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Besni
Özdemir Eczanesi
Golbasi
Karataş Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Havalandırma boşluğuna düşen kişi kurtarıldı

Havalandırma boşluğuna düşen kişi kurtarıldı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Seyir halindeki otomobil alev aldı

Seyir halindeki otomobil alev aldı

Çıkma kısıtlamasına uymayanlar tek tek yakalanıyor

Çıkma kısıtlamasına uymayanlar tek tek yakalanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.