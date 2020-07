Milletvekili Refik Özen’den Srebrenitsa soykırımı açıklaması

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Srebrenitsa soykırımının 25. yıl dönümünde TBMM’de bir konuşma yaptı. Özen, “Dün olduğu gibi bugün de kardeş Bosna halkının, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde her zaman yanlarında olduk ve de olmaya devam edeceğiz. Srebrenitsa’da soykırım sonucu hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle anıyorum” dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Srebrenitsa soykırımının 25. yıl dönümünde TBMM’de gündem dışı söz alarak bir konuşma yaptı. Özen, “Srebrenitsa soykırımının 25. yıl dönümü münasebetiyle gündem dışı söz almış bulunuyorum. Bu vesile ile dost kardeş Bosna halkını, aziz milletimizi ve Gazi Meclisimizi saygıyla selamlıyor, yeniden seçilen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Mustafa Şentop’a tebriklerimi arz ediyorum. Bosna Hersek 1463’te Fatih’in komutasındaki ordu ile Osmanlı topraklarına katılmış ve 1878’e kadar varlığını sürdürmüştür. Osmanlı’nın Bosna’ya getirdiği adalet ve dini hoşgörü anlayışı, o zamana dek Boşnakların karşılaşmadığı derecedeydi. Bogomil mezhebindeki adalet, hoşgörü gibi öğretiler İslam dininde de karşılık bulunca İslam’ı benimsemek kolaylaşmıştı. Bosna Hristiyanlarına yakınlık gösteren Fatih, onları devlet kademesine ve önemli görevlere getirmişti. Bu süreçten sonra, köylü ve soylu halkın çoğu kendiliğinden Müslüman olmuştu. Fetihle beraber Bosna da Müslümanlık kademe kademe yayıldı.16. yüzyılın başlarına gelindiğinde ise Bosna’nın büyük çoğunluğu Müslüman olmuştu.

Fatih’in 28 Mayıs 1463’te Bosnalı Fransisken ruhbanları için yayınladığı ferman hem ilk insan hakları beyannamesi hüviyeti, hem de bugüne ve bizlere de birer mesaj taşıması yönünden önemli olmakla birlikte, Boşnakların aslında bize fatihin bir emaneti olduğunun da bir göstergesidir” dedi.

Fatih’in bu fermanda neler söylediğini de anlatan Özen, “Ben ki Fatih Sultan Hanım. Bütün insanlar bilsin ki, kendilerine bu padişah fermanı verilen Bosnalı Fransiskenler himayem altındadır. Adı geçenlere ve kiliselerine hiç kimse engel olmayacak ve sıkıntı vermeyecektir. Ve onlar sakınmaksızın ülkemde yaşayacaktır. Yeri göğü yaratan Allah, Kuran, Peygamberimiz adına ve 124 bin peygamber adına, kuşandığım kılıç adına yemin ederim ki, bu kişiler emrime itaat ettiği sürece, bu yazılanlara hiç kimse uymazlık etmeyecektir” diye konuştu.

Neden böyle bir girizgâh yaptığını da anlatan Özen, “Bunun cevabını yiğit mücahit; Boşnakların efsane komutanı Naser Oriç versin. Naser Oriç şöyle diyordu; ‘Türk halkının Boşnak haklıyla aynı duyguları paylaşması, bizim için çok değerlidir. Biz Boşnak’ız ama Sırplar savaşta bize hep Türkler diye hitap ediyordu. Kendi aralarında konuşurken de Sırplar bize Boşnak değil hep Türk diyorlardı’ Bu sözler aslında, iki halk arasında, 560 yıl önce başlayan muhabbetin ve sevgi bağının, 11 Temmuz’da yıl dönümünü anacağımız Srebrenitsa soykırımının niçin işlendiğinin de bir delilidir. 11 Temmuz 1995’te yaşanan ve üç gün içerisinde en az 8 bin 372 Boşnak’ın Srebrenitsa şehrinde General Ratko Mladiç komutasındaki ağır silahlarla donatılmış Sırp ordusu tarafından öldürülmesi ile başlayan bir süreç olarak tarihe geçmiştir” ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek’te binlerce insanın ölümüyle nihayete eren savaşın hâlâ dünya kamuoyunun hafızasından silinmediğinin altını çizen Özen, “BM tarafından güvenli bölge ilan edilen Srebrenitsa’da binlerce insan, yine BM ve tüm dünyanın gözü önünde Sırplar tarafından soykırıma uğramıştır. Ancak uluslararası kuruluşların özellikle de Srebrenitsa’da Sırp zulmünden kaçan insanları korumakla görevli Hollanda askeri birliğin, bu katliama sadece seyirci kalmayıp, Sırplara her türlü yardım ve desteği vermeleri, kendilerine sığınan Boşnakları zorla Sırplara teslim etmeleri, bilge lider Aliya Izzetbegoviç’in söylediği, ‘Bunu hiç unutma evlat; batı hiç bir zaman medenî olmamıştır. Ve bugünkü refahı, devam edegelen sömürgeciliği, döktüğü kan, akıttığı gözyaşı ve çektirdiği acılar üzerine kuruludur’ sözünün ne kadar haklı olduğunun bir göstergesidir” dedi.

Aradan 25 yıl geçmesine rağmen Srebrenitsa’nın acısını içlerinde hissettikleri belirten Özen, “Dün olduğu gibi bugün de kardeş Bosna halkının, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde her zaman yanlarında olduk ve de olmaya devam edeceğimizi belirtiyor, Srebrenitsada soykırım sonucu hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Konuşmamı bağımsız Bosna Hersek Devleti’nin mimarı ve ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzetbegoviç’in Müslüman Boşnak halka söylediği şu sözlerle tamamlamak istiyorum. ‘Savaşta büyük zulme uğradınız, zalimleri affedip affetmemekte serbestsiniz. Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır’ Unutmamak ve de unutturmamak temennisiyle genel kurulu ve aziz milletimizi saygılarımla selamlıyorum” şeklinde konuştu.