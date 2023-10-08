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  4. Milletvekili seçilememişti... Mahmut Tuncer’in oğlu, AK Parti MKYK üyesi oldu

Milletvekili seçilememişti... Mahmut Tuncer’in oğlu, AK Parti MKYK üyesi oldu

08.10.2023 08:34 | Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz seçimlerde AK Parti Aydın Milletvekili adayı olmasının ardından merak edilen Mehmet Umut Tuncer yeniden gündem oldu. Mahmut Tuncer’in oğlu Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, AK Parti MKYK listesinde yer aldı.

Ünlü Türkücü Mahmut Tuncer'in oğlu Mehmet Umut Tuncer Aydın milletvekili adayı olarak seçim döneminde çalışmalar yürütmüştü. Ancak ünlü türkücünün oğlu seçimlerde umduğunu bulamamıştı.

AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresinde Aydın’ı temsilen MKYK üyeliğine seçilen Mehmet Umut Tuncer, MKYK üyesi olarak görevlendirilmenin gururunu yaşadığını söyledi.

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) iletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle AK Parti’miz MKYK Üyesi olarak görevlendirilmenin gururunu yaşıyorum. Hep birlikte memleket aşkı şiirine yeni dizeler yazalım. Çünkü bu yolda 'Aşkınan Koşan Yorulmaz…'"

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Mahmut Tuncer evlendi

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