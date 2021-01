Milletvekili Taşkesenlioğlu Ban’dan kadın girişimcilere tam destek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) İcra Kurulu Toplantısı, koordinatör Oda, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ETSO) ev sahipliğinde yapıldı.

TOBB KGK Doğu Anadolu Bölge Temsilcisi ve İl Başkanı Feride Eda Çalıkuşu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban da konuk olarak katıldı. Toplantıda; kurulun faaliyetleri, gerçekleştirdiği projeler, pandemi döneminde TOBB’un Girişimcilik Dairesi ile ilgili bakanlıklar ile gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Toplantının açış konuşmasını yapan Feride Eda Çalıkuşu, milletvekili Taşkesenlioğlu Ban’ın toplantıya katılımından ve kadın girişimciliği konusunda gösterdiği hassasiyetten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek şunları söyledi: “TOBB Kadın Girişimciler Kurulu’muz, Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan’a, önceki dönem yürütmüş olduğu Başkan Yardımcılığı görevinden dolayı ayrı bir bakış açısı ve duyarlılığı bulunuyor. Siz de TOBB’da bu kurulun kuruluşunda ve geliştirilmesinde Sayın Bakan ile birlikte görev almış, kurulun bu günlere gelmesini sağlayan temelleri birlikte atmıştınız. Hem hemşehrimiz, hem başarılı bir iş insanı olmanız, hem de şehrimizin tek kadın vekili olmanız hasebiyle; Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu olarak aynı hassasiyeti şahsınıza duyuyor, sizi bu ailenin bir ferdi, Erzurum KGK’nın ‘onursal başkanı’ olarak görüyoruz.”

Konuşmasında, hem il özelinde, hem de Doğu Anadolu Bölgesi genelinde geliştirilip TOBB’a sunulan projeler hakkında bilgi veren Çalıkuşu şöyle devam etti; “Pandemi döneminde bir taraftan koordinatör odamız ETSO’yla diğer taraftan da TOBB Girişimcilik Dairesi’yle yoğun bir mesai dönemi geçiriyoruz. Birlik Başkanımız Sayın Hisarcıklıoğlu ile birçok toplantı ve görüşme gerçekleştirdik. Sektörlerimizde yaşadığımız aksaklıkları ve üyelerimizin problemlerini ilettik. İlgili bakanlıklara çözüm önerilerimizi sunduk. Hem odamızdan, hem de Birliğimizden istenen tüm saha raporlamalarını en hızlı şekilde ilettik. Bu süreçte ilgili kurumlardan birçok olumlu sonuç aldık. İlimizin ve bölgemizin oda ve borsa başkanları ile Birlik Başkanımıza bu süreçteki tüm hassasiyetleri için minnettarız.”

Pandemiyle birlikte ekonomide yaşanan genel sıkıntılar nedeniyle üyelerinin problemlerinin devam ettiğini belirten Çalıkuşu, “Önlem paketleri iş dünyamız için nefes olmuştur. Ancak, pandeminin devam eden sürecinin etkileri nedeniyle esnaf ve tacirlerimizin problemleri mevcudiyetini korumaktadır. Sorunlarımızı ilettiğimiz ilgili kurumlara ilaveten sizden de beklentimiz bu problemlerin çözümüne yardımcı olmanızdır. Maalesef kadın girişimcilerimiz çoğunluklu hizmet sektöründe olduğundan bu süreçte en fazla mağdur olan kesimdir. Mağduriyetlerin çözümünde destek ve takibinizi beklemekteyiz” diye konuştu.

2021 projelerinden bahsedip, destek talep eden İcra Komitesi üyelerini tek tek dinleyen Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban ise, kadın girişimciliğinin Erzurum ve ülke ekonomisi için hayati öneme ve değere sahip olduğunu belirterek konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Şuan geliştirdiğimiz politikalarla ülke genelinde çok ciddi bir ivme yakaladık. Sadece Erzurum’da 9 kadın kooperatifinin kurulması bile, kadınlarımızın artık tüketici konumunda olmak istememesinin en büyük kanıtıdır. Burada hepimize düşen görev; atılan her adımın nitelik bakımından da geliştirilmesini sağlamak, kaliteli, katma değeri yüksek, istihdamı destekleyici değerde projeler üretebilmektir. Biz de bu noktada elimizden gelen her türlü desteğe hazırız.”

Toplantıda, tarım hayvancılıktan, hizmet sektörüne kadar yeni teşvik paketleri taleplerini not alan Taşkesenlioğlu Ban, “İlgili bakanlıklarımızın girişimcilerimize çok ciddi teşvik ve hibe paketleri halihazırda mevcut Buna rağmen şehrimizden başvurular az. Bunu arttırabilmemiz için çok daha nitelikli projeler üretmek zorundayız. İlave talep edilen sektörleri ise ilgili bakanlık ve kurumlarımıza ileteceğim. Kadın girişimcilerimize desteğim her zaman devam edecektir. Haftanın 7günü 24 saati bana ulaşabilirsiniz. ” dedi.

Yoğun programına rağmen komite toplantısına katılımından dolayı Zehra Taşkesenlioğlu Ban’a teşekkür eden Feride Eda Çalıkuşu kendisinden, 14 İlin KGK başkanlarının katılımıyla düzenlenecek olan online toplantıya katılma sözü de aldı. Çalıkuşu toplantının anısına Milletvekili Taşkesenlioğlu Ban’a seramik bir fincan takımı hediye etti.