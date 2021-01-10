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Milletvekili Tutdere, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

10.01.2021 15:30 | Son Güncelleme:
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Milletvekili Tutdere, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.Gazetecilerin özgürce haber yapmasını sağlamak demokrasinin olmazsa olmazı olduğunu vurgulayarak 10 Ocak Gazeteciler Gününü kutlayan Milletvekili Tutdere, “Gazetecilerin mesleklerini yapamaz hale gelmesi, baskı rejiminin en açık göstergesidir.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.
Gazetecilerin özgürce haber yapmasını sağlamak demokrasinin olmazsa olmazı olduğunu vurgulayarak 10 Ocak Gazeteciler Gününü kutlayan Milletvekili Tutdere, “Gazetecilerin mesleklerini yapamaz hale gelmesi, baskı rejiminin en açık göstergesidir. Gazetecilerin özgürce haber yapmasını sağlamak demokrasinin olmazsa olmazıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün gazetecilerin özgür bir ortamda haber yapmasını sağlamak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Gazetecilerin yasal haklarının iyileştirilmesi bir yana, son yıllardaki mahkeme kararları ile bu haklar birer birer törpüleniyor. Halkın haber alma hakkına saldırı niteliğinde olan yayın yasakları, medya kuruluşlarının tek elde toplanması, halkın elini attığı her gazetede aynı manşeti görüp, her kanalda aynı konukları dinlediği sözde tartışma programları, kürsüden gazetecilere savrulan tehditler, ekonomik baskı altına alınan yerel ve ulusal radyolar, televizyonlar ve gazeteler, güvencesiz çalışan basın emekçilerinin durumu ülkemizde basının geldiği hali gözler önüne seriyor” dedi.
Gazeteciliğin fedakarlık isteyen, ağır şartlar altında çalışmayı gerektiren bir meslek olduğunu kaydeden Tutdere, “Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisinden dolayı geçirdiğimiz bu zorlu süreçte dahi gazetecilerimiz gecelerini gündüzlerine katarak çalışıyorlar, fedakarca mesleklerini icra ediyorlar. Özellikle yerel basın emekçileri pandemi nedeniyle maddi zorluklarla karşı karşıya kalıyor, gelir elde edemiyorlar. Basının özgür olduğu, hiç kimsenin fikirlerinden dolayı tutuklanmadığı bir ülke dileğiyle, doğruları yazan, mesleğinin onuruna sahip çıkan, çalışan, çalışamayan tüm basın emekçilerinin gününü kutluyorum” diye konuştu.

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