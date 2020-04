Milletvekili Ünal’dan 3 Nisan mesajı

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Karabük’ün Kuruluşu ve Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları’nın A.Ş (KARDEMİR) Temellerinin Atılışının 83. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ünal, mesajında, 13 haneli bir köy olan Karabük’ün 3 Nisan 1937’de Demir Çelik Fabrikaları’nın kurulmasıyla şehir olma sürecinin başladığını, ülkenin ilerlemesinde, Türkiye’deki sanayi hareketinin öncüsü ve okulu olduğunu belirtti.

Karabük’ün Cumhuriyet’in ilanından sonra oluşan ilk şehir olduğu için bir Cumhuriyet şehri olmakla birlikte, ülkede şehirleşme ve sanayileşmenin birlikte kurulduğu nadir şehir örneklerinden biri olduğunu aktaran nal, şunları kaydetti:

"Bugün KARDEMİR ülkemizin kalkınmasında ve birçok alanında önemli bir lokomotifi görevi görmektedir. Türkiye sanayisinin kalbi olmanın dışında ülkenin birçok önemli sanayi kuruluşunun, barajların, köprülerin de mimarı olmuştur. Karabük sanayileşme hamlesinin ilk adımının burada atılmasıyla, sanayileşmeyi simgeleyen kent olmanın haklı onurunu ve gururunu günümüze kadar taşımış ve aynı kararlılık ve azimle taşımaya da devam etmektedir. Karabük denildiğinde her ne kadar ilk akla gelen demir çelik olsa da 2007 yılında kurulan ve bugün 50 bin öğrenciye sahip üniversitesiyle, UNESCO tarafından koruma altına alınan Dünya Miras Kenti Safranbolu’suyla, Hadrianapolis Antik Kenti ve sarı mermerleriyle ün yapmış Eskipazar’ıyla, dünyanın en güzel ormanlarına ve doğa sporlarının yapıldığı alanlara sahip Yenice’siyle ve yine doğal güzellikleri ile göz kamaştıran Ovacık ve Eflani’yi içinde barındıran Batı Karadeniz’in ve ülkemizin nadide bir kentidir. Karabük’e eğitimden sağlığa, ulaşımdan spora kadar her alanda ihtiyaç duyduğu yatırımlar ve hizmetler yapılmış olup yapılmaya devam edilmektedir. Tabi ki bu yeterli değildir. Karabük’ün kuruluş yıl dönümünde bizlere düşen görev ise birlik ve beraberlik içerisinde Karabük’ümüzü daha ileriye taşımanın ve her alanda öncü bir il olmasının mücadelesini vermektir. Bu duygu ve düşünceler ile emeğin ve alın terinin Başkenti olan Karabük’ümüzün ve KARDEMİR’in 83. kuruluş yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutluyor, tüm hemşehrilerimize sağlık, huzur ve afiyet diliyorum."