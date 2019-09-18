SPOR

Milli atıcı Murat İlbilgi, rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 18.09.2019 10:52 | Son Güncelleme

İtalya’nın Lonato Del Grada kentinde düzenlenen Trap (Plak Atışı) Avrupa Şampiyonası’nda Atıcılık milli takımı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Murat İlbilgi ile şampiyonluk sevinci yaşadı. Başarılı sporcu Avrupa Şampiyonluğu’nu rekor ile taçlandırdı.

Milli atıcı Murat İlbilgi, rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu

Genç erkekler kategorisinde mücadele eden milli sporcu, eleme atışlarında 125/118 puan atarak 2. sırada final etabına yükseldi. Final etabında da rakiplerine açık ara fark atan İlbilgi, 50/47 isabetli atış gerçekleştirdi. Başarılı sporcu yaptığı skor ile gençler Avrupa rekorunu da kırarak Avrupa şampiyonu oldu.

ÜST ÜSTE 2. KEZ

Büyükşehir Kağıtsporlu başarılı sporcu 2018 yılında düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası’nda da başarılı atışları ile Avrupa Şampiyonu olmuştu. İlbilgi, 2019 yılında Avrupa rekoru kırarak elde ettiği şampiyonluk ile üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Başarılı sporcu elde ettiği şampiyonluklar ile spor otoriteleri tarafından geleceğin olimpiyat şampiyonu olarak gösterildi.

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Murat İlbilgi Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Lonato Del Grada İtalya avrupa şampiyonası

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