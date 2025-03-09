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  4. Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, Avrupa şampiyonu oldu!

Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, Avrupa şampiyonu oldu!

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
09.03.2025 17:38
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Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda kadınlar havalı tabanca finalinde 240.8 puanla altın madalya kazandı. Milli sporcumuz büyük bir başarı elde etti.

Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, Avrupa şampiyonu oldu!

Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, "Ülkeme bu altın madalyayı kazandırdığım için çok mutluyum ve gururluyum" ifadelerini kullandı.

OLİMPİYAT RÖVANŞINI ALDI

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Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Hırvatistan'ın Osijek kentinde devam eden şampiyonada, Türkiye adına yarışan olimpiyat ikincisi ay-yıldızlı sporculardan Şevval İlayda, kadınlar havalı tabanca finalinde 240.8 puanla ve olimpiyatlarda karışık takım finalinde mağlup olduğu Zorana Arunovic'i geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.

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