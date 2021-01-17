SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Milli atlet Ayşe Tekdal’dan tarihi rekor

Milli atlet Ayşe Tekdal’dan tarihi rekor

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 17.01.2021 14:22 | Son Güncelleme

İstanbul’da Salon Olimpik Deneme yarışları ile birlikte yapılan Türkiye Salon Yürüyüş Şampiyonası’nda milli atlet Ayşe Tekdal, U23 ve büyükler Türkiye rekorunu kırarak şampiyon oldu.

Milli atlet Ayşe Tekdal’dan tarihi rekor

Avrupa U23 şampiyonu milli yürüyüşçü Ayşe Tekdal, İstanbul’daki Spor Toto Türkiye Salon Yürüyüş Şampiyonası’nda zirveye çıkarken, Türkiye rekorlarını yeniledi.

Tekdal yarışı 21:00.97’lik derecesiyle eski rekortmen Meryem Bekmez’in önünde kazanırken, Türkiye rekorunu 5 saniyeden fazla geliştirdi. Bekmez’e ait 2018’den kalma eski rekor 21:54.25’ti. Yarışta ayrıca Nergiş Adaş’a ait U23 rekoru da yenilenmiş oldu.

Olimpiyat kota sıralamasında 41’inci sırada bulunan Ayşe Tekdal, Tokyo vizesini kesinleştirmek için girdiği sezonda ilk yarışında elde ettiği bu dereceyle önemli bir motivasyon elde etti.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!
Fenerbahçe Beko'yu durdurana aşk olsun!Fenerbahçe Beko'yu durdurana aşk olsun!
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi
Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi
Lüks villasını gezdirip eleştirilere yanıt verdi! 'Çok üzgünüm ama...'
Lüks villasını gezdirip eleştirilere yanıt verdi! 'Çok üzgünüm ama...'
Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da
Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da
Mesut Özil, Fenerbahçe'de
Mesut Özil, Fenerbahçe'de
İrfan Can'dan flaş Fatih Terim hamlesi
İrfan Can'dan flaş Fatih Terim hamlesi
Okan Buruk'tan İrfan Can Kahveci açıklaması
Okan Buruk'tan İrfan Can Kahveci açıklaması
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
F.Bahçe'den transfer görüşmesi
F.Bahçe'den transfer görüşmesi
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
F.Bahçeli eski yıldız futbola geri dönüyor
F.Bahçeli eski yıldız futbola geri dönüyor
Fenerbahçe Attila Szalai'yi istiyor
Fenerbahçe Attila Szalai'yi istiyor
Süper ekibinde flaş ayrılık
Süper ekibinde flaş ayrılık
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli atlet Ayşe Tekdal’dan tarihi rekor
Milli atlet Ayşe Tekdal’dan tarihi rekor
Şampiyonlar Ligi finali: Marsilya'da polis yarın için konan PSG forması giyme yasağını kaldırdı
Şampiyonlar Ligi finali: Marsilya'da polis yarın için konan PSG forması giyme yasağını kaldırdı
Fenerbahçe Beko 100-74 Panathinaikos (Maç sonucu)
Fenerbahçe Beko'yu durdurana aşk olsun!
Kadın milli güreşçilerden Fransa'da 3 madalya
Kadın milli güreşçilerden Fransa'da 3 madalya
Eczacıbaşı, Boskovic ile sözleşme yeniledi
Eczacıbaşı, Boskovic ile sözleşme yeniledi
Charles Leclerc koronavirüse yakalandı
Charles Leclerc koronavirüse yakalandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.