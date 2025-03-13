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  4. Milli atlet Sultan Haydar 30 ay men cezası aldı!

Milli atlet Sultan Haydar 30 ay men cezası aldı!

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
13.03.2025 20:18
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Milli atlet Sultan Haydar, doping testini kaçırdığı gerekçesiyle 30 ay spordan men edildi. Atletizmde Dürüstlük Biriminden yapılan açıklamada, Sultan Haydar'ın numune toplama işleminde "kaçınma, reddetme veya teslim etmeme" ihlali gerekçesiyle 2 yıl 6 ay men cezası aldığı belirtildi.

Milli atlet Sultan Haydar 30 ay men cezası aldı!

Dünya Atletizm Dürüstlük Birimi (AIU), Sultan Haydar'ın doping testini kaçırması nedeniyle yapılan inceleme sonrası 30 ay spordan men etti.

2024 İTABARİ İLE GEÇERSİZ SAYILACAK

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Yayınlanan raporda milli atlet Sultan Haydar’ın 31 Ocak 2024'ten itibaren 2 yıl 6 ay boyunca Numune Toplama İşlemi'nden Kaçınma, Reddetme veya Teslim Etmeme nedeniyle yasakladı. DQ sonuçları 31 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak denildi. Uzun mesafe atleti Sultan Haydar'ın 31 Ocak 2024'ten itibaren elde ettiği derecelerin geçersiz sayılacağı da aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
spor atletizm türkiye atletizm federasyonu
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