Milli atlet Sultan Haydar 30 ay men cezası aldı!

Dünya Atletizm Dürüstlük Birimi (AIU), Sultan Haydar'ın doping testini kaçırması nedeniyle yapılan inceleme sonrası 30 ay spordan men etti.

2024 İTABARİ İLE GEÇERSİZ SAYILACAK

Yayınlanan raporda milli atlet Sultan Haydar’ın 31 Ocak 2024'ten itibaren 2 yıl 6 ay boyunca Numune Toplama İşlemi'nden Kaçınma, Reddetme veya Teslim Etmeme nedeniyle yasakladı. DQ sonuçları 31 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak denildi. Uzun mesafe atleti Sultan Haydar'ın 31 Ocak 2024'ten itibaren elde ettiği derecelerin geçersiz sayılacağı da aktarıldı.