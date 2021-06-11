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Milli basketbolcu Sertaç Şanlı, Barcelona ile anlaştı

11.06.2021 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barcelona, Anadolu Efes forması giyen milli basketbolcu Sertaç Şanlı ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Milli basketbolcu Sertaç Şanlı, Barcelona ile anlaştı

Barcelona, Anadolu Efes'ten Sertaç Şanlı'yı transfer etti.

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Anadolu Efes ile THY EuroLeague şampiyonluğunu elde eden ve gösterdiği performansla takdir toplayan Sertaç Şanlı, Anadolu Efes ile biten sözleşmesinin ardından Barcelona ile anlaşma sağladı.

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Anadolu Efes altyapısından yetişen 30 yaşındaki Sertaç Şanlı, Barcelona'ya 2 yıllık imza atacak. Geçen sezon 34 Euroleague maçında forma giyen Sertaç Şanlı, yüzde 34.9 üç sayı oranıyla 7.8 sayı, 2.2 ribaunt ortalamaları yakaladı.

(SPORX)

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Efes
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