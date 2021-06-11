Milli basketbolcu Sertaç Şanlı, Barcelona ile anlaştı

Barcelona, Anadolu Efes'ten Sertaç Şanlı'yı transfer etti.

Anadolu Efes ile THY EuroLeague şampiyonluğunu elde eden ve gösterdiği performansla takdir toplayan Sertaç Şanlı, Anadolu Efes ile biten sözleşmesinin ardından Barcelona ile anlaşma sağladı.

Anadolu Efes altyapısından yetişen 30 yaşındaki Sertaç Şanlı, Barcelona'ya 2 yıllık imza atacak. Geçen sezon 34 Euroleague maçında forma giyen Sertaç Şanlı, yüzde 34.9 üç sayı oranıyla 7.8 sayı, 2.2 ribaunt ortalamaları yakaladı.

(SPORX)

