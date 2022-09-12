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Milli boksör Cem Kaya, Dünya Şampiyonası'na antrenör babasıyla hazırlanıyor

12.09.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da 25-30 Eylül'de yapılacak Üniversitelerarası Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalyaya uzanmayı amaçlayan Cem Kaya, antrenör babasıyla günde çift antrenman yapıyor - Milli boksörün babası ve antrenörü Bülent Kaya: - "Allah'ın izniyle Cem hem Fenerbahçe Kulübünü hem Iğdır'ımızı hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, İstiklal Marşı'mızı okutup, bayrağımızı dalgalandıracaktır"

BÜLENT MAVZER - Türkiye şampiyonu milli boksör Cem Kaya, Samsun'da düzenlenecek Üniversitelerarası Dünya Boks Şampiyonası'na antrenör babasıyla hazırlanıyor.

Balıkesir'de 28 Mart-1 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen Üniversitelerarası Büyük Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası'nda Fenerbahçe Üniversitesi adına ringe çıkan ve 71 kiloda 5'te 5 yapıp ilk sırayı alan Iğdırlı Cem Kaya, bu başarısının ardından milli takıma seçildi.

Milli formayla 25-30 Eylül'de Samsun'da gerçekleştirilecek Üniversitelerarası Dünya Boks Şampiyonası'nda da altın madalyaya uzanmayı amaçlayan Kaya, günde çift antrenman yapıyor.

- Babası da antrenörlüğünü yapıyor

Kentteki özel salonda biri babası Bülent Kaya olmak üzere iki antrenör eşliğinde çalışan başarılı sporcu, şampiyonada İstiklal Marşı'nı okutmayı hedefliyor.

Milli boksör Cem Kaya, AA muhabirine, 10 yıldır boks yaptığını ve Türkiye şampiyonluğu gibi birçok derecesinin bulunduğunu söyledi.

Dünya şampiyonasında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini aktaran Kaya, "Federasyonumuzun ve hocalarımızın yoğun çabasıyla şampiyonanın ülkemizde yapılması bizleri çok mutlu etti. Bu turnuvada derece elde ederek bayrağımızı dalgalandırmak bizleri daha da mutlu edecektir." ifadelerini kullandı.

- Tabaru: "Cem'in başaracağına canı gönülden inanıyorum"

Ay-yıldızlı sporcunun antrenörlerinden Ağacan Tabaru, Iğdır'da yıllarca başarılı sporcular yetiştirdiklerini dile getirdi.

Çift antrenmanla şampiyonaya hazırlandıklarını kaydeden Tabaru, "Sıkı bir antrenman tempomuz var. Iğdır'a Dünya Şampiyonası'ndan altın madalya getirmeyi hedefliyoruz. Ben Cem'in başaracağına canı gönülden inanıyorum. Gelecekte olimpiyat derecesi elde edebilecek yeteneğe sahip bir sporcu. Azimli ve çalışkan olması bu işi daha da kolaylaştıracak." şeklinde konuştu.

Milli boksörün babası ve antrenörü Bülent Kaya ise oğlunu yoğun bir çalışma programıyla şampiyonaya hazırladıklarını söyleyerek, "Hedefimiz şampiyonada altın madalya kazanmak. Bu nedenle büyük bir çaba harcıyoruz. Allah'ın izniyle Cem hem Fenerbahçe Kulübünü hem Iğdır'ımızı hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, İstiklal Marşı'mızı okutup, bayrağımızı dalgalandıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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