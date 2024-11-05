Milli boksörümüzle de dövüşmüştü! Olimpiyatların en çok tartışılan ismi Imane Khelif'in erkek olduğu ortaya çıktı! Mikropenise sahip ve...

Bir gazeteci Cezayirli boksör Imane Khelif'in XY kromozomuna sahip olduğu gösteren bir rapora ulaştı. Rapora göre Imane Khelif erkek olduğun fark etmeden büyümüş. Mikropenise sahip olan Khelif'in bir rahmi de bulunmuyor.

Olimpiyat oyunlarında boksörümüz Esra Yıldız Kahraman'la dövüştürülen Tayvanlı Lin Yu Ting gibi Cezayirli boksör Imane Khelif'in de cinsiyeti hakkında tartışmalar yaşanmıştı.

TÜM TARTIŞMALARA RAĞMEN ALTIN MADALYA ALDI

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda Boks branşı kadınlar 66 kiloda Cezayirli boksör Imane Khelif tüm rakiplerini açık ara geride bırakarak altın madalya kazanmıştı. İtalyan boksör Angela Carini, Khelif karşısında ilk raundun 46. saniyesinde maçı bırakarak onun bir erkek gibi güçlü olduğunu söylemişti. Khelif yaptığı bir açıklama ile kadın olduğunu savunmuştu.

2023 YILINA AİT BİR BELGE BULUNDU

Her ne kadar Khelif doğuştan kadın olduğunu söylese de Reduxx isimli bir feminizm hareketi platformu Cezayirli boksör Imane Khelif davasında bir Fransız gazetecinin Khelif’in “testisleri” olduğunu ortaya koyan bir rapora ulaştı.

Raporun Haziran 2023’te Paris’teki Kremlin-Bicêtre hastanesi ile Cezayir’deki Mohamed Lamine Debaghine hastanesinin iş birliğiyle düzenlendiği belirtildi. Uzman endokrinologlar Soumaya Fedala ve Jacques Young’ın hazırladığı raporda Khelif’in yalnızca biyolojik erkeklerde bulunan bir cinsel gelişim bozukluğunun bulunduğu, 5-alfa redüktaz eksikliğinden etkilendiği yazıyor.