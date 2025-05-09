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Milli Eğitim Akademisi nedir, başvuru şartları nelerdir? Milli Eğitim Akademisi yatılı mı?

Türk eğitim sistemi, kendini düzenli olarak yenilemekte, devlet tabanlı çeşitli uygulamalar ve eğitimlerle desteklenmektedir. Hem öğrenciler hem de öğretmenler için sunulan çeşitli imkanlar mesleki yeterlilik, eğitim kalitesini yükseltmek gibi amaçlar doğrultusunda hareket etmektedir.

Milli Eğitim Akademisi nedir, başvuru şartları nelerdir? Milli Eğitim Akademisi yatılı mı?
Ferhan Petek

İçindekiler

  • Milli Eğitim Akademisi nedir?
  • Milli Eğitim Akademisi'ne nasıl girilir?
  • Milli Eğitim Akademisi'ne kimler girebilir?
  • Milli Eğitim Akademisi başvuru şartları nelerdir?
  • Milli Eğitim Akademisi hangi illerdedir?
  • Milli Eğitim Akademisi yatılı mı?

Eğitim sisteminde gerçekleştirilen birçok yenilik ve uygulama, öğretmenlerin ve öğretmen olacak kişilerin mesleki yeterliliklerini artırmak, atama ve istihdam sağlanması gibi hedeflerin yanı sıra öğrencilerin aldıkları eğitimin kalitesini yükseltmeyi ve daha iyi bir gelecek kurabilmelerini sağlamak gibi hedeflere sahiptir.

Milli Eğitim Akademisi nedir?

Milli Eğitim Akademisi, bir eğitim kurumudur. Başat hedefleri arasında öğretmen adayı olan kişilerin mesleki yeterliklerinin yükselmesini ve eğitimde kalitenin artmasını sağlamak vardır. Bu akademi öğretmenlik mesleğinden önce niteliği yüksek ve son derece kapsamlı bir eğitim sunmaktadır. Kuruluş amacı ve içeriğinde yer alan eğitim süreci bu doğrultuda oluşturulmuştur.

Çeşitli başvuru şartları ve atama süreçleri bulunan Milli Eğitim Akademisi kapsamında verilen eğitimler boyunca öğretmen adayları, alanlarında tecrübeli olan eğitmenler ve uzman akademisyenler tarafından yürütülmektedir.

Milli Eğitim Akademisi'ne nasıl girilir?

Çeşitli eğitimlerin verildiği Milli Eğitim Akademisi’ne girmek için bazı şartlar bulunmaktadır. Programa başvuru yapmak öncelikli şarttır. Başvuru süreçleri ise Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) ve bu sınavdan alınan puana bağlı olarak işlemektedir. Puan üstünlüğüne göre akademiye öğrenci alınabilmektedir.

Mesleki yeterlilik hedefleyen Milli Eğitim Akademisi’nde eğitim alanına donanımlı, yeterli eğitimi almış öğretmenler yetiştirilmektedir. Kapsamlı bir eğitim süreci bulunan akademiye girmek için bazı şartları yerine getirmiş olmak gerekir.

Milli Eğitim Akademisi'ne kimler girebilir?

Milli Eğitim Akademisi’ne girmek için aşamalı sınavlara girmek gereklidir. İki oturumdan oluşan sınavın ilki Akademi Giriş Sınavı’dır. İkinci oturum ise ÖABT olarak kısaltılan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’dir.
Alana göre puan hesaplaması yapılır ve girilen oturumların sonuçları buna göre değerlendirilir. Belirtilen sınavlara girmiş olan ve bu sınavlardan yeterli puanı almış olan adaylar akademiye girmek hakkı kazanabilmektedir.

Milli Eğitim Akademisi başvuru şartları nelerdir?

Birçok büyükşehirde bulunan Milli Eğitim Akademisi şartlarına uygun olan herkes, akademiye giriş için başvuru yapma hakkına sahiptir. Milli Eğitim Akademisi başvurusu yapabilme hakkına sahip olan kişiler lisans seviyesinde öğretmenlik alanlarından mezuniyeti bulunan kişilerdir.

Başvuru yapmak için ayrıca Kamu Personeli Seçme Sınavına girme ve belirli KPSS puanı alma şartları gereklidir. Giriş süreçleri ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından düzenlenecek olan sınav ile yürütülmektedir. 2025 yılı için sınav tarihi 13 Temmuz olarak belirlenmiştir.

Milli Eğitim Akademisi hangi illerdedir?

Verilecek olan eğitimler 30 farklı ilde kurulması planlanan Milli Eğitim Akademisi merkezlerinde gerçekleştirilecektir. Milli Eğitim Akademisi’ne girmek için gerekli şartları yerine getirmiş olan ve akademiye girme hakkı kazanan kişilerin eğitim alacağı şehirlerden bazıları şunlardır:

  • Kayseri
  • Adana
  • Ankara
  • Antalya
  • Konya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Ordu
  • Muğla
  • Van
  • Trabzon
  • Samsun
  • Sakarya
  • Kocaeli
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Bursa
  • Balıkesir
  • Eskişehir
  • Denizli
  • Hatay
  • Gaziantep

Akademi için belirlenen eğitim programına göre eğitim süreleri şu şekilde planlanmıştır:

  • Eğitim fakültelerinden mezuniyeti bulunan ve pedagojik formasyon almış olan öğretmenlerin eğitimleri 3 dönem sürecektir. Bu dönemlerde uygulamalı ve teorik eğitimler alacaklardır.
  • Talim Terbiye Kurulu tarafından lisans mezunu olan alanlardan pedagojik formasyon almamış olan öğretmenlerin eğitimleri 4 dönem sürecektir. Bu eğitimlerde hem uygulamalı hem de teorik olarak gerçekleştirilecektir.
  • Eğitimlerin sonunda başarılı olduğu tespit edilen öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapmaya hak kazanmış olacaklardır.

Milli Eğitim Akademisi yatılı mı?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarına göre, akademide eğitim alacak öğretmen adayları için konaklama imkânı sağlanacaktır. Bu konaklama hizmetleri, özellikle il dışından gelen öğretmen adaylarının barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla sunulacaktır. Ayrıca eğitim almaya hak kazandıkları akademide eğitim aldıkları süreç boyunca ödeme de alacaklardır.

Yapılan resmi açıklamalara göre her şehirde yer alan Milli Eğitim Akademisi merkezlerinde süren eğitimler boyunca şehir dışından gelen kişiler için konaklama imkanı da bulunacaktır. Tüm hizmet içi eğitim enstitülerinde, şehir dışında yaşayan ama akademide eğitim almaya hak kazanan kişiler yatılı olarak kalabilecektir.

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