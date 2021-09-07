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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, İzmir'deki okullarda incelemede bulundu

07.09.2021 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, İzmir'deki okullarda incelemede bulundu

İZMİR (AA) - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, "Tüm çocuklarımız bizler için çok değerli. Bu süreçte öğrencilerimizin sağlıklı bir ortamda eğitim alması için bakanlığımız tüm destek birimleriyle her an desteğe hazır." ifadelerini kullandı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Aşkar, yeni öğretim yılının açılması nedeniyle Karşıyaka Kaptan Altay Altuğ İlkokulunda düzenlenen törene katıldı.

Öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Aşkar ve beraberindekiler, onlara çeşitli hediyeler verdi. Ardından protokol üyeleri, öğrencilerle okul bahçesinde çam fidanı dikti.

Daha sonra Aşkar, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, öğretmenlerle bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aşkar, uzaktan eğitim sürecinden sonra başlayan yüz yüze eğitimle yeni bir döneme girildiğini belirtti.

Öğretmenlerin büyük desteği ve gayreti sayesinde okulların yüz yüze eğitime geçişte sorun yaşamayacağına inandığını vurgulayan Aşkar, "Tüm çocuklarımız bizler için çok değerli. Bu süreçte öğrencilerimizin sağlıklı bir ortamda eğitim alması için bakanlığımız tüm destek birimleriyle her an desteğe hazır." değerlendirmesinde bulundu.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, Ödemiş ve Kiraz ilçelerindeki okulları ziyaret etti, Bornova Anadolu Lisesi'nde bulunan "Dijital İçerik ve Materyal Geliştirme Ses Tasarım ve Kayıt Stüdyosu" ile İzmir Olgunlaşma Enstitüsünde incelemelerde bulundu.

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