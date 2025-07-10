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Milli Eğitim Bakanı'ndan 4+4+4 sistemi ile ilgili bir açıklama daha: 'Bu adımları atarız'

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Bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere Edirne’ye gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Edirne Valiliği’ni ziyaret ederek Vali Yunus Sezer’den kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Bakan Tekin, daha sonra İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Ziyaret sırasında bir gazetecinin, "4+4+4 eğitim sisteminin son dört yılının değiştirilmesine ilişkin kamuoyunda oluşan beklentilere" dair yönelttiği soruyu yanıtladı...

Bakan Tekin, bazı ziyaret ve programlara katılmak için geldiği Edirne'de Valiliği ziyaret etti. Girişte Edirne Valisi Yunus Sezer tarafından karşılanan Tekin, Valilik şeref defterini imzaladı.

Milli Eğitim Bakanı ndan 4+4+4 sistemi ile ilgili bir açıklama daha: Bu adımları atarız 1

İL EĞİTİM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI'NA KATILDI

Vali Sezer'den kente yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Tekin, daha sonra Valilik Toplantı Salonu'nda İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Bir gazetecinin, "4+4+4 eğitim sisteminin son dört yılının değiştirilmesine ilişkin kamuoyunda oluşan beklentilere" dair yönelttiği soruya yanıt veren Bakan Tekin, "Bu konu bizim de gündemimizde. Sahadan gelen ses bizim için önemli" dedi.

Milli Eğitim Bakanı ndan 4+4+4 sistemi ile ilgili bir açıklama daha: Bu adımları atarız 2

BAKAN TEKİN, 4+4+4 EĞİTİM SİSTEMİ HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

Ziyaret sırasında bir gazetecinin "4+4+4 eğitim sisteminin son dördünün değişmesine ilişkin kamuoyunda yoğun beklenti ve tartışma var? Bu konuda değerlendirmenizi alabilir miyim?" şeklindeki sorusuna Bakan Tekin, şöyle yanıt verdi:

"Bu konu bizim de gündemimizde. Merkezi yapı olarak sahanın sesini dinlemek bizi güçlendirir, zenginleştirir. Bu anlamda kamuoyundaki tartışmaları izliyoruz. Bu konuda değişiklik yapılmasıyla ilgili sağlam veriye dayalı bilimsel raporlar bize ulaşırsa, bunu tespit edersek bu konudaki adımları atarız. Bu konudaki nihai kararın TBMM'de olduğunu biliyoruz. Yasal değişiklik yapılması gerekir. Yüce meclisin takdirine sunarız, eğer onaylanırsa hayata geçirmiş oluruz."

Milli Eğitim Bakanı ndan 4+4+4 sistemi ile ilgili bir açıklama daha: Bu adımları atarız 3

(AA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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