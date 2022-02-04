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Milli Eğitim Bakanı Özer, Zonguldak'ta konuştu:

04.02.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bugün Milli Eğitim Bakanlığı açısından çok önemli bir gün. 1960'lı yıllardan itibaren öğretmenliğe mahsus bir meslek kanunu özlemi dün itibarıyla TBMM'de yasalaştı"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bugün Milli Eğitim Bakanlığı açısından çok önemli bir gün olduğunu ifade ederek, "1960'lı yıllardan itibaren öğretmenliğe mahsus bir meslek kanunu özlemi dün itibarıyla TBMM'de yasalaştı." dedi.

İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı için Zonguldak'a gelen Bakan Özer'i, Valilik girişinde Vali Mustafa Tutulmaz ile il protokolü karşıladı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra açıklama yapan Özer, ikinci dönemin öğrenciler ve öğretmenlere hayırlı olmasını diledi.

Öğrencilere başarılar dileyen Özer, şunları kaydetti:

"Bugün Milli Eğitim Bakanlığı açısından çok önemli bir gün. 1960'lı yıllardan itibaren öğretmenliğe mahsus bir meslek kanunu özlemi dün itibarıyla TBMM'de yasalaştı. Artık 60 yıllık özlem, öğretmenlere has bir meslek kanunuyla ilgili özlem de giderilmiş oldu. Bu sürece desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza hem şahsım hem öğretmenler hem de Milli Eğitim Bakanlığı adına en içten şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah bundan sonra öğretmenlerimizi her anlamda desteklemeye, her zaman yanında olduğumuz gibi yanlarında olmaya devam edeceğiz."

Bakan Özer, öğretmenlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele günlerinin de kahramanları olduğunu vurgulayarak, birinci dönemde kararlı bir şekilde yüz yüze eğitime devam etmenin en büyük katkısının öğretmenlerden geldiğinin anlattı.

Öğretmenlerin 5 ay boyunca maskeyle ders anlatmaya devam ettiklerini dile getiren Özer, "Aşılanma oranları da tüm Türkiye'nin ortalamasının üzerinde olduğu gibi özellikle kıta Avrupası ve diğer ülkelerdeki haftada 5 gün yüz yüze devam eden ülkelerin öğretmenlerinin aşılanma oranlarının çok üzerinde gerçekleşti. Onun için ben öğretmenlerimizi kutluyorum. Yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun tüm öğretmenlerimize ve Milli Eğitim camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

- "Zonguldak'a vefa borcum var"

Milli Eğitim Bakanı Özer, Zonguldak'ın memleketi olduğunu ve hayatının 16 yılını bu kentte geçirdiğini hatırlattı. Zonguldak'ta yaklaşık iki dönem rektörlük yaptığının altını çizen Özer, şöyle devam etti:

"Çok sevdiğim bir kent. Bugün Sayın Valimiz, milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımız, İl Milli Eğitim Müdürümüz, ilçe milli eğitim müdürlerimizle birlikte Zonguldak'taki eğitimin kalitesini nasıl artırabiliriz, hangi yatırımları yapabiliriz bunları birlikte değerlendireceğiz. İnşallah çok güzel müjdeleri sizlerle toplantı sonrasında paylaşma imkanımız olacak.

Hakikaten Zonguldak'a vefa borcum var. Onun için inşallah bu vesileyle Milli Eğitim Bakanlığının tüm imkanlarını inşallah şehrimizle paylaşma imkanımız olacak. Zonguldak'taki eğitimin kalitesinin artmasına katkılarından dolayı başta Sayın Valimiz olmak üzere, değerli milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, İl Milli Eğitim Müdürümüze ve ilçe milli eğitim müdürlerimize, tüm okul müdürlerimize çok teşekkür edemiyorum."

Kentteki çalışmalar hakkında Vali Tutulmaz'dan bilgi alan Özer, daha sonra İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

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