Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Türk Dil Bayramı'nı kutladı:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türk Dil Bayramı'nı Türkçe Söz Varlığı Projesi'ni hayata geçirerek, "Dünya Dili Türkçe" şiarıyla kutladıklarını bildirdi.

Bakan Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türk Dil Bayramı'mızı biz bu yıl, Türkçe Söz Varlığı Projemizi hayata geçirerek, 'Dünya Dili Türkçe' şiarıyla kutluyoruz. 744 yıl önce Türkçemizi bize vatan kılan Karamanoğlu Mehmet Bey'in ruhu şad olsun. Ses bayrağımızın nice yüzyıllar dalgalanması dileğiyle." ifadelerini kullandı.

