Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den LGS açıklaması! "İhlal yok, bireysel bir disiplinsizliktir"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS sınavıyla ilgili sosyal medyada ortaya atılan "sorular sızdırıldı" iddialarına ilişkin tüm detaylarıyla açıklamalarda bulundu. İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak’ın podcast programına katılan Tekin, “Sınavın güvenliğini tehdit eden hiçbir durum yok. Ortada bireysel bir ihmal var, bu da soruşturuluyor. Ancak çocuklarımızın emeğini hedef almak büyük bir vicdansızlıktır” dedi.

“BU ÇOCUKLAR DAHA 13-14 YAŞINDA, YAZIK!”

LGS sırasında bir öğretmenin görevli olduğu salonda soruları cep telefonuna çekip sosyal medyada paylaşmasının ardından başlayan tartışmaları değerlendiren Bakan Tekin, bu durumun sınavın bütünlüğüne zarar vermediğini belirtti. “Bu bir öğretmenin bireysel ihmali. Ancak buradan hareketle 1 milyon öğrencinin geleceğine gölge düşürmeye çalışmak çocuklara yapılmış büyük bir haksızlıktır” ifadelerini kullandı.

"WHATSAPP’TAN DOLAŞAN PDF, SINAV GÜVENLİĞİNİ TEHDİT ETMEZ"

Sosyal medyada paylaşılan kitapçığın sınav güvenliğini tehlikeye atmadığını vurgulayan Bakan Tekin, sınav başlamadan önce alınan sıkı önlemlere dikkat çekti: “Sınavın her aşaması – soru hazırlığı, dağıtımı, uygulanması ve toplanması – sıkı güvenlik zinciriyle korunur."

"36 TAM YAPAN ÖĞRENCİ İDDİASI DA YALAN, SAYILAR ELİMİZDE"

Bakan Tekin, Bursa'da 36 öğrencinin tüm soruları doğru yaptığı iddialarını da yalanladı. “Bahsi geçen okuldan tam yapan öğrenci sayısı 20. Öyle 36 kişi falan yok. Diyarbakır için 300 öğrenci yalanı da aynı şekilde asılsız. Diyarbakır’da sadece 10 öğrenci tüm sorulara doğru cevap vermiş” dedi. Bakanlık olarak iller ve okullara göre tüm verilerin ellerinde bulunduğunu vurguladı.

"ÇOCUKLARIMIZA YAZIK GÜNAH"

Bakan Yusuf Tekin, muhalefetin söylemlerinin çocuklar üzerinde olumsuz etki yarattığını belirterek bir de öz eleştiride bulundu.

Tekin, “Bizi üzen şey şu bireysel olarak şahsıma yönelik doğrudan muhalefet lideri CHP Genel Başkanı tarafından hakaret ve iftiralarla dolu konuşma yapıldı. Hiçbirisiyle ilgili nezaket üsluplarını zorlayacak bir ifade kurmadım eleştirilere karşılık verdim.

Ancak bu konu söyleniyor cevap veriyoruz, söyleniyor cevap veriyoruz… Ama buradan etkilenen kişiler henüz 13-14 yaşında çocuklar. Dolayısıyla burada biraz daha özenli davranmak gerekiyor.

Son birkaç gün önceki basın açıklamasında biraz kaba üslupla bunu söyledim. Çünkü bu artık dayanılacak bir şey değil. Çocuklarımıza yazık günah” ifadelerini kullandı.

“BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜNÜN GÖREVDEN ALINMASI TAMAMEN İLGİSİZ BİR KONU”

Bursa’daki iddialarla eş zamanlı olarak Bilgi İşlem Genel Müdürünün görevden alındığı haberlerinin de manipülasyon olduğunu belirten Tekin, “LGS süreçleri Bilgi İşlem değil, Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür. Bu atama, yapay zeka projelerimiz doğrultusunda yapılan bir değişikliktir” açıklamasını yaptı.

“YARGI ÖNÜNDE HESAPLAŞACAĞIZ”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınavla ilgili yalan bilgiler yayanlar hakkında yasal sürecin başlatıldığını söyledi: “Bir milletvekili açıkça bir okulun 48 öğrencisinden 16’sının tam yaptığını ve bunların yakınlarını bildiğini iddia etti. Bu açıkça bir infial yaratma çabasıdır. Söz konusu paylaşımı silseler de dava açacağız.”

"VERİLER ORTADA, SINAVIN ZORLUĞU NORMAL SEYRİNDE"

LGS’nin önceki yıllarla karşılaştırıldığında daha zor olduğu iddialarını da yalanlayan Tekin, net ortalamalarını paylaştı:

• 2020 ortalama net: 40,08

• 2021: 37,40

• 2022: 39,10

• 2023: 41,51

• 2024: 39,62

• 2025: 39,00

“Bu verilere göre sınavın zorluk seviyesi değişmemiş. Söylenenler algı yönetimidir” dedi.

“GENÇLERE ÖRNEK OLUNMALI”

Programın sonunda siyasetin etik değerlerle yapılması gerektiğini vurgulayan Bakan Tekin, siyasetçilerin gençlere rol model olması gerektiğini belirterek, “13-14 yaşındaki çocukların duygularıyla oynamak, bir siyasi malzeme haline getirmek ahlaksızlıktır” dedi.

BAKAN TEKİN: "HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının gençler ve aileleri için hayırlı olması dileğinde bulundu.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından YKS sonuçlarına ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Öğrencilerimizin heyecanla beklediği YKS sonuçları açıklandı. Sonuçların gençlerimize ve değerli ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Allah tüm gençlerimizin bahtını, yolunu açık etsin inşallah."

Kaynak: Ekol TV