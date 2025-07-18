EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den 'LGS'de şaibe' iddialarına yanıt: '719 sayısı aslında çok normal'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 719 öğrencinin tam puan aldığı LGS'de şaibe iddialarına katıldığı bir canlı yayında yanıt verdi. Tekin, "Sınavla ilgili hazırlık anlamında paylaştığımız sorularla LGS sınavındaki soruların birbirleriyle benzerliği dikkate alındığında bahsi geçen 719 sayısı aslında çok normal" dedi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den 'LGS'de şaibe' iddialarına yanıt: '719 sayısı aslında çok normal'
Cansu Akalp

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonrası ortaya atılan şaibe iddialarına ilişkin Haber Global'e özel açıklamalarda bulundu.

719 öğrencinin tam puan almasının dikkat çekmesiyle gündeme gelen tartışmalara değinen Bakan Tekin, geçmiş yıllara kıyasla bu sayının sıra dışı olmadığını vurgulayarak "719 tane tam yapan öğrenci çıkar mı? Evet, çıkar. Geçtiğimiz yıllara oranla çok sıra dışı bir durum söz konusu değil." dedi.

"TUTARLI DEĞİLLER"

Bakan Tekin, LGS’de 500 tam puan alan öğrenci sayısının eleştirilmesini yadırgadığını belirterek, asıl yapılması gerekenin bu başarıyla gurur duymak olduğunu söyledi. Muhalefetin konuya yaklaşımını ise eleştirerek "719 öğrenci değil de 200 öğrenci tam doğru yapsaydı muhalefet bu kez de ‘öğrencileri döktünüz, perişan ettiniz’ diyecekti. Tutarlı değiller.” şeklinde konuştu.

“CHP RÜŞVET SORUŞTURMALARINI GÜNDEMDEN DÜŞÜRMEK İSTİYOR”

Bakan Tekin, muhalefetten gelen eleştirilerin, CHP’li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarını unutturmak amacıyla yapıldığını iddia etti.

Milli Eğitim Bakanı Tekin şunları söyledi:

"Baklava kutularındaki euroların konuşulmasını istemiyorlar. LGS üzerinden dezenformasyonla algı yaratılıyor."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den LGS de şaibe iddialarına yanıt: 719 sayısı aslında çok normal 1

“ÖĞRETMENLERİN EMEĞİNE SAYGI GÖSTERİLMELİ"

LGS’deki başarıyı öğretmenlerin emeğine bağlayan Tekin, Türkiye genelinde eğitim camiasının öğrencileri sınava hazırlamak için büyük çaba gösterdiğini söyleyerek "Her şey öğrencilerin kitaplarından çıkacak diyoruz. Elektronik ortamda ve basılı olarak onlara soru materyalleri sunuyoruz. Bu emek görmezden gelinemez. Öğretmenlerimize teşekkür edilmesi gerekirken, başarıyı sorgulamak büyük haksızlık.” ifadesini kullandı.

Sınavda aylarca emek harcayarak başarı elde eden öğrencilerin, tartışmalardan olumsuz etkilenmemesi gerektiğini hatırlatan Tekin, kamuoyunu daha sorumlu davranmaya çağırdı.

SORU KİTAPÇIĞI PAYLAŞILDI MI?

LGS sonrası sosyal medyada yayılan bazı görüntüler üzerine soru kitapçığının sınavdan önce sızdırıldığı iddia edilmişti. Bu konudaki soruşturmaya da açıklık getiren Bakan Tekin, olayın bireysel bir ihmal olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"İlgili kişi, sınav sonrası kitapçığın fotoğrafını çekip paylaşmış. Bu yasak ve suç. Hakkında soruşturma sürüyor ve ceza alacak. Ancak bu sınav güvenliğini zedeleyecek bir durum değil. Öğrencilerimiz endişe etmesin."

Bakan Tekin, LGS’ye dair iddiaların hem öğrencileri hem de öğretmenleri hedef aldığını belirterek, tartışmaların eğitim camiasının emeğini gölgelememesi gerektiğini vurguladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Ayı gibi oturuyorsun' dedi, Meclis'te ortalık karıştı 'Ayı gibi oturuyorsun' dedi, Meclis'te ortalık karıştı
LGS'deki şaibe iddialarının ardından MEB'de üst düzey görevden alma! LGS'deki şaibe iddialarının ardından MEB'de üst düzey görevden alma!

Anahtar Kelimeler:
lgs yusuf tekin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Arap aşiretler silahlandı, Dürzilere saldırı başlattı

Arap aşiretler silahlandı, Dürzilere saldırı başlattı

Kredi faizleri düşüyor ama kötü haberi de verdi

Kredi faizleri düşüyor ama kötü haberi de verdi

Ev almak isteyenler için yeni adım! 'Yüzlerin güleceğine eminiz'

Ev almak isteyenler için yeni adım! 'Yüzlerin güleceğine eminiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı için flaş çıkış! Başdanışmanı duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı için flaş çıkış! Başdanışmanı duyurdu

'Ayı gibi oturuyorsun' dedi, Meclis'te ortalık karıştı

'Ayı gibi oturuyorsun' dedi, Meclis'te ortalık karıştı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den 'LGS'de şaibe' iddialarına yanıt: '719 sayısı aslında çok normal'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den 'LGS'de şaibe' iddialarına yanıt: '719 sayısı aslında çok normal'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.