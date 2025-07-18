Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den 'LGS'de şaibe' iddialarına yanıt: '719 sayısı aslında çok normal'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonrası ortaya atılan şaibe iddialarına ilişkin Haber Global'e özel açıklamalarda bulundu.

719 öğrencinin tam puan almasının dikkat çekmesiyle gündeme gelen tartışmalara değinen Bakan Tekin, geçmiş yıllara kıyasla bu sayının sıra dışı olmadığını vurgulayarak "719 tane tam yapan öğrenci çıkar mı? Evet, çıkar. Geçtiğimiz yıllara oranla çok sıra dışı bir durum söz konusu değil." dedi.

"TUTARLI DEĞİLLER"

Bakan Tekin, LGS’de 500 tam puan alan öğrenci sayısının eleştirilmesini yadırgadığını belirterek, asıl yapılması gerekenin bu başarıyla gurur duymak olduğunu söyledi. Muhalefetin konuya yaklaşımını ise eleştirerek "719 öğrenci değil de 200 öğrenci tam doğru yapsaydı muhalefet bu kez de ‘öğrencileri döktünüz, perişan ettiniz’ diyecekti. Tutarlı değiller.” şeklinde konuştu.

“CHP RÜŞVET SORUŞTURMALARINI GÜNDEMDEN DÜŞÜRMEK İSTİYOR”

Bakan Tekin, muhalefetten gelen eleştirilerin, CHP’li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarını unutturmak amacıyla yapıldığını iddia etti.

Milli Eğitim Bakanı Tekin şunları söyledi:

"Baklava kutularındaki euroların konuşulmasını istemiyorlar. LGS üzerinden dezenformasyonla algı yaratılıyor."

“ÖĞRETMENLERİN EMEĞİNE SAYGI GÖSTERİLMELİ"

LGS’deki başarıyı öğretmenlerin emeğine bağlayan Tekin, Türkiye genelinde eğitim camiasının öğrencileri sınava hazırlamak için büyük çaba gösterdiğini söyleyerek "Her şey öğrencilerin kitaplarından çıkacak diyoruz. Elektronik ortamda ve basılı olarak onlara soru materyalleri sunuyoruz. Bu emek görmezden gelinemez. Öğretmenlerimize teşekkür edilmesi gerekirken, başarıyı sorgulamak büyük haksızlık.” ifadesini kullandı.

Sınavda aylarca emek harcayarak başarı elde eden öğrencilerin, tartışmalardan olumsuz etkilenmemesi gerektiğini hatırlatan Tekin, kamuoyunu daha sorumlu davranmaya çağırdı.

SORU KİTAPÇIĞI PAYLAŞILDI MI?

LGS sonrası sosyal medyada yayılan bazı görüntüler üzerine soru kitapçığının sınavdan önce sızdırıldığı iddia edilmişti. Bu konudaki soruşturmaya da açıklık getiren Bakan Tekin, olayın bireysel bir ihmal olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"İlgili kişi, sınav sonrası kitapçığın fotoğrafını çekip paylaşmış. Bu yasak ve suç. Hakkında soruşturma sürüyor ve ceza alacak. Ancak bu sınav güvenliğini zedeleyecek bir durum değil. Öğrencilerimiz endişe etmesin."

Bakan Tekin, LGS’ye dair iddiaların hem öğrencileri hem de öğretmenleri hedef aldığını belirterek, tartışmaların eğitim camiasının emeğini gölgelememesi gerektiğini vurguladı.