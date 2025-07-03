Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın giriş belgeleri erişime açıldı mı? Akademi Giriş Sınavı ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınav giriş belgeleri...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Akademi Giriş Sınavı kapsamında gerçekleştirilecek Akademi Giriş Sınavı ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarına katılacak adaylar için sınav giriş belgelerini erişime açtı.

GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2025 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın 2025 Akademi Giriş Sınavı ile 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi oturumlarına başvuran adayların sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM DUYURU YAPTI

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 13 Temmuz'da uygulanacak sınava başvuran adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgesini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden edinebilecek.

(AA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır