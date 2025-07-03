EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın giriş belgeleri erişime açıldı mı? Akademi Giriş Sınavı ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınav giriş belgeleri...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Akademi Giriş Sınavı kapsamında düzenlenecek 2025 Akademi Giriş Sınavı ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarına katılacak adayların sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınav giriş belgelerine ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ulaşabilecek. Detaylar haberimizde...

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın giriş belgeleri erişime açıldı mı? Akademi Giriş Sınavı ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınav giriş belgeleri...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Akademi Giriş Sınavı kapsamında gerçekleştirilecek Akademi Giriş Sınavı ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarına katılacak adaylar için sınav giriş belgelerini erişime açtı.

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı nın giriş belgeleri erişime açıldı mı? Akademi Giriş Sınavı ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınav giriş belgeleri... 1

GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2025 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın 2025 Akademi Giriş Sınavı ile 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi oturumlarına başvuran adayların sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı nın giriş belgeleri erişime açıldı mı? Akademi Giriş Sınavı ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınav giriş belgeleri... 2

ÖSYM DUYURU YAPTI

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 13 Temmuz'da uygulanacak sınava başvuran adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgesini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden edinebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı nın giriş belgeleri erişime açıldı mı? Akademi Giriş Sınavı ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınav giriş belgeleri... 3

(AA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2025 DGS için geri sayım başladı...2025 DGS için geri sayım başladı...
MEB açıkladı: 3 milyon kişi kullandıMEB açıkladı: 3 milyon kişi kullandı

Anahtar Kelimeler:
ÖSYM Milli Eğitim Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Belli oldu... AK Parti'den en düşük emekli maaşı açıklaması! Rakam geldi

Belli oldu... AK Parti'den en düşük emekli maaşı açıklaması! Rakam geldi

5 yaşındaki Aslı Gül koca bir köyü yanmaktan kurtardı! Belediye Başkanı talimat verdi, ödüllendirildi

5 yaşındaki Aslı Gül koca bir köyü yanmaktan kurtardı! Belediye Başkanı talimat verdi, ödüllendirildi

Memur ve emekli için yeni zam tablosu kesinleşti!

Memur ve emekli için yeni zam tablosu kesinleşti!

Sezonu Alaçatı'da açtı! Plajdaki locaya bir kira parası ödedi

Sezonu Alaçatı'da açtı! Plajdaki locaya bir kira parası ödedi

Trabzonspor, Galatasaray'ı yıkan futbolcuyu 3 milyon Euro'ya getiriyor!

Trabzonspor, Galatasaray'ı yıkan futbolcuyu 3 milyon Euro'ya getiriyor!

Türkiye'nin dev kuruyemiş markası iflasın eşiğinde!

Türkiye'nin dev kuruyemiş markası iflasın eşiğinde!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.