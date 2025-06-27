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Milli Eğitim Bakanlığı'nın etkinliklerine 10 milyon öğrenci katıldı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2024 yılında hayata geçirilen ve ortaokul öğrencilerinin sosyal etkinliklere katılımının da değerlendirildiği yeni karne uygulaması, öğrencilerin sosyal faaliyetlere ilgisini artırdı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılında düzenlenen sosyal etkinlik sayısı 8 milyona yaklaşırken, 10 milyon 74 bin 649 öğrenci bu etkinliklere toplamda 89 milyon 891 bin 21 kez katılım sağladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın etkinliklerine 10 milyon öğrenci katıldı

2024-2025 eğitim öğretim yılında düzenlenen etkinlik sayısı 8 milyona yaklaşırken, 10 milyon 74 bin 649 öğrenci bu etkinliklere 89 milyon 891 bin 21 katılım sağladı.

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ÖĞRENCİLERİN SOSYAL FAALİYETLERDEKİ KATILIM ARTIŞI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ortaokul öğrencilerinin ders ve davranış notlarını içeren karnelerinde tasarım ve içerik değişikliğine gidilmesiyle birlikte 2023-2024 eğitim öğretim dönemi sonunda ilk kez dağıtılmaya başlanan yeni tasarımlı karneler, öğrencilerin sosyal faaliyetlerdeki katılım artışını gözler önüne serdi.

Okul içi ve okul dışında gerçekleştirilen sosyal etkinlikler, karnelerde; bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif etkinlikler ve toplum hizmeti çalışmaları olmak üzere bu yıl da 5 ana başlıkta değerlendirmeye alındı.

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"ÖĞRENCİLERİN SOSYAL YÖNLERİ GÖRÜNÜR HALE GELİYOR"

10 milyon 74 bin 649 öğrencinin katılım sağladığı etkinliklerde, her öğrenci birden fazla etkinliğe katılabilme fırsatı buldu. Böylece bu faaliyetler kapsamında toplam 7 milyon 862 bin 664 etkinlik düzenlenirken, bu etkinliklere 89 milyon 891 bin 21 katılım sağlandı. Bu düzenlemeyle ortaokul öğrencileri karnelerinde ders notlarının yanı sıra sosyal etkinlik durumlarını da görebiliyor. e-Okul sistemiyle entegre biçimde yürütülen sosyal etkinlikler, öğrencilerin karnelerine 'katılım', 'ürün ortaya koyma', 'performans gösterme' ve 'derece alma' gibi alanlarda işleniyor. Böylece öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal yönleri de görünür hale geliyor.

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"ÖĞRENCİLER UYGUN ETKİNLİKLERE YÖNLENDİRİLİYOR"

Geçen yıl başlatılan bu uygulama kapsamında sosyal etkinlikler, gerçekleştiği düzeye göre; 'okul içi', 'okullar arası’, 'ilçe', 'il', 'bölgesel', 'ulusal' ve 'uluslararası' olarak sınıflandırılıyor. Öğrencilerin sosyal gelişimini desteklemek amacıyla hayata geçirilen bu sistem, rehberlik hizmetlerinde de önemli bir kaynak görevi görüyor. Öğretmenler; öğrencilerin spor, sanat, bilim gibi alanlara ilgisini sistem üzerinden takip ederek onları yeteneklerine uygun etkinliklere yönlendirebiliyor.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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öğrenci Yaz tatili
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