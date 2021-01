Milli Eğitim Müdürlüğü ve Cumhuriyet Üniversitesi arasında iş birliği -Sivas Valiliği himayelerinde, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında ’Sosyal, Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Protokolü’ imzalandı.

Sivas Valiliği himayelerinde, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında ’Sosyal, Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Protokolü’ imzalandı.

Sivas Valiliği ek bina konferans salonunda yapılan protokolle, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardaki öğretmenler, Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden yüksek lisans alma imkânına, öğrencilerde sosyal, bilimsel ve teknolojik imkânlardan istifade edecek.

Protokol imza törenine Sivas Valisi Salih Ayhan, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Âlim Yıldız ve İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı katıldı.

Vali Ayhan, burada yaptığı değerlendirmede, 4 yıl önce hayata geçirilen protokolün yeniden güncellenerek bir kez daha yapıldığını ifade etti.

Protokolün ihtiyaçların göz önünde bulundurularak yapıldığını anlatan Vali Ayhan, "Bütün kamu kurum ve kuruluşları ile eğitim kurumları vatandaşa hizmet etmek için vardır. Kurumların enerjilerini, bilgi birikimlerini ve tecrübelerini paylaşmaları son derece önemli. Üniversite evrensel bilginin kaynağıdır. Orada üretilen bilgilerin hem sahaya hem de şehirdeki kurumlara yol aydınlığı olacağına inanıyorum." dedi.

“Üniversiteler Evrensel Bilginin Kaynağıdır”

Vali Ayhan üniversitelerin evrensel bilginin kaynağı olduğunu belirtip, "Bilgiden istifa de etmek temel felsefemiz olmalı. Bu kapsamda öğretmenlerimizin daha donanımlı ve zamanın ruhuna uygun bir şekilde eğitim metodu verebilmeleri önemsiyoruz. Protokol kapsamında öğrencilerimizin bilimsel düşünme ve davranışlarda estetik değerleri birleştiren, üreten, problem çözen, değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak, araştırmaya ilişkin, iş birliği geliştirmesine imkan sağlayacağız." diye konuştu.

“Öğrencilerimiz Üniversitemizden Her Alanda İstifade Edecek”

Vali Ayhan, protokol ile öğrencilerin her alanda üniversiteden istifade edeceklerini ifadeedip, “Protokol ile hizmet içi eğitim, örgün eğitimin alt yapısının iyileştirilmesi, öğretim süreçlerinin değerlendirilmesi, öğretim programının zenginleştirilmesi, öğrencilerin Üniversite’nin akademik ve araştırma birimlerini ziyaret etmesi ve birimlerde bulunan laboratuvarları kullanılması sağlanacaktır. Yine bu protokol kapsamında üniversite sınavına girecek öğrencilerin son sınav provaları, üniversite yerleşkesindeki salonlarda yapılarak, öğrencilerin gerçek bir sınav ortamını tecrübe etmeleri sağlanacaktır. Ayrıca Üniversite ve İl Millî Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa panel, seminer, bilim şenliği, proje, çalıştay, sergi, vb. organizasyonları yapması sağlanacak; üniversitenin bilimsel araştırmalarında okullardan istifade edilebilecektir.” dedi.

Öğretmenlerin Lisansüstü Eğitimlerine Destek Verilecek

Bu protokol ile ayrıca Sivas Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerin lisansüstü eğitimlerine destek verileceğini anlatan Vali Salih Ayhan,”, Üniversitenin atölye ve donanım imkanlarından okullar yararlandırılacak, bilimsel çalışmalarda okul-üniversite işbirliği sağlanacak, TÜBİTAK tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası düzeydeki yarışmalar, projeler, olimpiyatlar ile öğrencilerde patent/faydalı model, marka, tasarım ve ürün bilinci oluşturulmasına yönelik faaliyetlerde birlikte hareket edilecektir. Protokolün toplam süresinin 5 yıl olması planlanmaktadır.” dedi.

Alim Yıldız’dan deste sözü

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Âlim Yıldız ise, daha önce uygulanan Sosyal, Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Protokolüne yeniden devam etme kararı aldıklarını ifade ederek, "Biz bu protokolden çok memnun kaldık. Üniversitemizin imkânlarını hem öğrencilere hem de öğrencilere sunmak için çalışmalara başladık. Eğitim kurumu olarak eğitimcilerimize ve ülkemizi yarını olan gençlerimize her konuda destek olacağız." şeklinde konuştu.