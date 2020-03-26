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  4. Zehra Köse: Sorun küresel ama mücadelemiz ulusal

Zehra Köse: Sorun küresel ama mücadelemiz ulusal

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 26.03.2020 10:14 | Son Güncelleme

23 Yaş Altı Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli eskrimci Fatma Zehra Köse, koronavirüs salgını ile ilgili “Evde kalın” mesajı gönderdi.

Zehra Köse: Sorun küresel ama mücadelemiz ulusal

Kendisinin evden çıkmadığını dile getiren Köse, "Ben de evden çıkmıyorum ve sporumu evde yapmaya devam ediyorum. Aynı zamanda sağlıklı beslenmeye de özen gösteriyorum. Lütfen sizler de evde kalın, formda kalın. Sorun küresel ama mücadelemiz ulusal. Hoşçakalın" ifadelerini kullandı.

(DHA)

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Fatma Zehra Köse koronavirüs

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