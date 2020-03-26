Zehra Köse: Sorun küresel ama mücadelemiz ulusal

Kendisinin evden çıkmadığını dile getiren Köse, "Ben de evden çıkmıyorum ve sporumu evde yapmaya devam ediyorum. Aynı zamanda sağlıklı beslenmeye de özen gösteriyorum. Lütfen sizler de evde kalın, formda kalın. Sorun küresel ama mücadelemiz ulusal. Hoşçakalın" ifadelerini kullandı.
(DHA)
Ersun Yanal ’evde kal’ çağrısına dikkat çekti!
Elneny'den mesaj: "Üzülmeyin Allah bizimle"
Sivasspor, Fenerbahçe'ye mesaj gönderdi!
Fatih Terim'den ilk açıklama!
Beşiktaş 2. Başkanı'ndan öneri!
'Bende hiçbir koronavirüs belirtisi yok'
İşte Trabzonspor'un en çok şut çektiği maç
Ashley Young tecrübelerini paylaştı
Trabzonsporlu futbolcunun acı günü
Süper Lig tescil edilecek mi?
Maldini: Ben ve oğlum iyiyiz
Atalanta'nın genç kalecisi koronavirüse yakalandı!
Almanya Futbol Federasyonu ligleri erteledi!
Aziz Yıldırım'dan Real Madrid'e taziye mesajı
Okuyucu Yorumları 0 yorum