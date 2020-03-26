Zehra Köse: Sorun küresel ama mücadelemiz ulusal

Kendisinin evden çıkmadığını dile getiren Köse, "Ben de evden çıkmıyorum ve sporumu evde yapmaya devam ediyorum. Aynı zamanda sağlıklı beslenmeye de özen gösteriyorum. Lütfen sizler de evde kalın, formda kalın. Sorun küresel ama mücadelemiz ulusal. Hoşçakalın" ifadelerini kullandı.

(DHA)

