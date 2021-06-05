MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Milli formayı giyen Derya Uluğ futbol topuyla şov yaptı

Milli formayı giyen Derya Uluğ futbol topuyla şov yaptı

05.06.2021 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda futbol yeteneklerini sergileyen şarkıcı Derya Uluğ topu düşürmeden uzun bir süre sektirdi.

Futbola duyduğu tutkuyla tanınan şarkıcı Derya Uluğ, çim sahalara çıkarak top tekniğindeki hünerlerini sergiledi. Güzel şarkıcı yaptığı paylaşıma, "Antrenmandayım" notunu düştü.

Altında kot pantolon olmasına rağmen futbol topuyla şov yapan Derya Uluğ’un sosyal medya paylaşımı taraftarlardan tam puan aldı.

Fenerbahçeli olmasıyla tanınan başarılı şarkıcı futbol topuyla olan yeteneklerini sergilerken, Fenerbahçe taraftarları paylaştığı videonun altına, "Samatta’dan daha iyi" yorumunu yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Torunundan bikinili hamilelik pozları Torunundan bikinili hamilelik pozları
Leyla İle Mecnun ne zaman başlayacak?Leyla İle Mecnun ne zaman başlayacak?
Anahtar Kelimeler:
Derya Uluğ Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Doğal gaz müjdesinin ardından siyasilerden art arda paylaşım

Doğal gaz müjdesinin ardından siyasilerden art arda paylaşım

Songül Karlı'nın paylaşımı hayranlarını çileden çıkardı!

Songül Karlı'nın paylaşımı hayranlarını çileden çıkardı!

Ağır konuştu! "Kenar mahalle dilberi!"

Ağır konuştu! "Kenar mahalle dilberi!"

Bakan Dönmez: Doğal gaz keşfi 10 yılın üzerinde ihtiyacımızı karşılayacak

Bakan Dönmez: Doğal gaz keşfi 10 yılın üzerinde ihtiyacımızı karşılayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi

Kritik veriler açıklandı! 20 Mart'tan sonra bir ilk

Kritik veriler açıklandı! 20 Mart'tan sonra bir ilk

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Özel gün için seçimleri servet değerinde!

Özel gün için seçimleri servet değerinde!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kıyafet odasından paylaştı! Sütyen giymedi

Kıyafet odasından paylaştı! Sütyen giymedi

“Ülkeyi terk ederim” demişti... Yol göründü

“Ülkeyi terk ederim” demişti... Yol göründü

Ezgi Mola'ya hapis istemiyle dava

Ezgi Mola'ya hapis istemiyle dava

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.