Milli formayı giyen Derya Uluğ futbol topuyla şov yaptı

Futbola duyduğu tutkuyla tanınan şarkıcı Derya Uluğ, çim sahalara çıkarak top tekniğindeki hünerlerini sergiledi. Güzel şarkıcı yaptığı paylaşıma, "Antrenmandayım" notunu düştü.

Altında kot pantolon olmasına rağmen futbol topuyla şov yapan Derya Uluğ’un sosyal medya paylaşımı taraftarlardan tam puan aldı.

Fenerbahçeli olmasıyla tanınan başarılı şarkıcı futbol topuyla olan yeteneklerini sergilerken, Fenerbahçe taraftarları paylaştığı videonun altına, "Samatta’dan daha iyi" yorumunu yaptı.

