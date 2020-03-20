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  4. Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'den koronavirüs açıklaması!

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'den koronavirüs açıklaması!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 20.03.2020 16:08 | Son Güncelleme

Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Twitter hesabından koronavirüs paylaşımında bulundu.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'den koronavirüs açıklaması!

Başarılı oyuncu Çağlar Söyüncü'den koronavirüs salgınına dikkat çeken bir paylaşım geldi. Resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla #EvdeKal etiketine destek veren milli oyuncu sosyal medyada kısa süre içinde çok konuşulan bir olaya imza attı.

Koronavirüsten korunma yöntemi olarak #EvdeKal etiketine destek veren başarılı savunma oyuncusu takipçilerine mesaj verdi.

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Anahtar Kelimeler:
leicester city koronavirüs Çağlar Söyüncü

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