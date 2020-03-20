Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'den koronavirüs açıklaması!

Başarılı oyuncu Çağlar Söyüncü'den koronavirüs salgınına dikkat çeken bir paylaşım geldi. Resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla #EvdeKal etiketine destek veren milli oyuncu sosyal medyada kısa süre içinde çok konuşulan bir olaya imza attı.
Koronavirüsten korunma yöntemi olarak #EvdeKal etiketine destek veren başarılı savunma oyuncusu takipçilerine mesaj verdi.
TFF'de şok istifa! Sosyal medyadan açıkladı
Kilit pas ustası Jose Sosa
Galatasaray'da toplantı ertelendi
Resmi açıklama! Küme düşme kaldırıldı
Fenerbahçe'ye sürpriz hoca!
Flaş! Süper Lig için play-off önerisi
Albayrak'a ikinci korona testi!
Alex de Souza'dan Türkçe cevap! ''Teşekkür ederim..."
Beşiktaş, yıldız oyuncu ile anlaşma sağladı! İşte o isim...
Beşiktaş, futbolcularına yurtdışına çıkma yasağı getirdi! İşte detaylar...
Juventus'un yıldızı karantinadan kaçarken yakalandı!
John Obi Mikel'in ayrılık nedeni şaşırttı! "Sil dediler silmedim..."
Alman kulübü, koronavirüs nedeniyle gelirlerinden vazgeçti!
Nuri Şahin'den koronavirüs yorumu
Yıldız futbolcu Blaise Matuidi'den koronavirüs açıklaması!
Karantinada olan Ronaldo'ya büyük şok
Okuyucu Yorumları 0 yorum