Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'den koronavirüs açıklaması!

Başarılı oyuncu Çağlar Söyüncü'den koronavirüs salgınına dikkat çeken bir paylaşım geldi. Resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla #EvdeKal etiketine destek veren milli oyuncu sosyal medyada kısa süre içinde çok konuşulan bir olaya imza attı.

Koronavirüsten korunma yöntemi olarak #EvdeKal etiketine destek veren başarılı savunma oyuncusu takipçilerine mesaj verdi.





