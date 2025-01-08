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Milli futbolcu Enes Ünal'ın büyük talihsizliği! Aynı sakatlığı yaşadı, sezonu kapattı

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
08.01.2025 17:05
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'ta forma giyen milli futbolcumuz Enes Ünal, antrenman sırasında sakatlandı ve sezonu kapattı.

Milli futbolcu Enes Ünal'ın büyük talihsizliği! Aynı sakatlığı yaşadı, sezonu kapattı

İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth'ta forma giyen milli golcümüz Enes Ünal, antrenmanda ağır bir sakatlık geçirdi.

ÇAPRAZ BAĞLARI KOPTU

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"Enes Ünal'ın bu hafta yapılan bir antrenman sırasında sağ ön çapraz bağında yırtık meydana geldiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Eylül ayından bu yana Cherries'in oynadığı tüm maçlarda forma giyen ve Premier Lig'de kulüp rekoru kırdığımız yenilmezlik serimizde iki hayati gol atan Türk forvet, Salı sabahı rutin bir antrenman sırasında bu sakatlığı yaşadı."

AYNI TALİHSİZLİĞİ TEKRARDAN YAŞADI

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İspanya La Liga ekibi Getafe’den geçtiğimiz yaz 16.5 milyon euro bonservis bedeliyle Premier Lig takımı Bournemouth’a transfer olan Enes Ünal, çapraz bağ sakatlığını atlattıktan 595 gün sonra aynı talihsizliği bir kez daha yaşadı.

Anahtar Kelimeler:
Enes Ünal ingiltere premier lig
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