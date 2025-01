Milli futbolcu Enes Ünal'ın büyük talihsizliği! Aynı sakatlığı yaşadı, sezonu kapattı

İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth'ta forma giyen milli golcümüz Enes Ünal, antrenmanda ağır bir sakatlık geçirdi.

"Enes Ünal'ın bu hafta yapılan bir antrenman sırasında sağ ön çapraz bağında yırtık meydana geldiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Eylül ayından bu yana Cherries'in oynadığı tüm maçlarda forma giyen ve Premier Lig'de kulüp rekoru kırdığımız yenilmezlik serimizde iki hayati gol atan Türk forvet, Salı sabahı rutin bir antrenman sırasında bu sakatlığı yaşadı."

We are devastated to confirm that Enes Ünal has suffered a tear to his right anterior cruciate ligament during a training session this week.



We are all behind Enes and the club's medical and performance staff will support him in every way possible.