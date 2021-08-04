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Milli futbolcu Merih Demiral Atalanta'ya gidiyor

04.08.2021 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merih Demiral, Juventus'un bugünkü antrenmanına katılmadı. Merih'in bugün Atalanta için sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

Milli futbolcu Merih Demiral Atalanta'ya gidiyor

Merih Demiral, Juventus'un bugün yapılacak olan antrenmanına katılmadı ve Atalanta için sağlık kontrolünden geçmek üzere Bergamo'ya gitti.

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İtalyan basınında yer alan habere göre; Cristian Romero'yu Tottenham'a satan Atalanta, bu oyuncunun boşluğunu Merih Demiral ile dolduracak. Atalanta, bu transfer için Juventus'a 4 milyon Euro kiralama bedeli ve 28 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu ödeyecek.

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23 yaşındaki milli stoper, geçen sezon Juventus adına 32 resmi maçta forma giymişti. Juventus, Merih Demiral için Sassuolo'ya 18 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

(SPORX)


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Anahtar Kelimeler:
Juventus
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