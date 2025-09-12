Milli futbolcu Serdar Dursun'un yeni takımı açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in ilk dört haftasında istediği sonuçları alamayan ve gol yollarında başarısız olan Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor'dan forvet hattına önemli bir takviye geldi. Kocaelispor, 33 yaşındaki forvet Serdar Dursun ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Trendyol Süper Lig’de Kocaelispor transferin bitimine 24 saat kala Serdar Dursun’u renklerine bağladı. 33 yaşındaki golcü oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Kocaelispor Kulübü’nden yapılan açıklamada, "Hoş geldin Serdar! Serdar Dursun ile kulübümüz arasında 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi.