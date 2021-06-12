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  4. Milli güreşçi Buse Tosun'dan gümüş madalya

Milli güreşçi Buse Tosun'dan gümüş madalya

12.06.2021 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınlar 72 kiloda yarışan milli güreşçi Buse Tosun, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Uluslararası Zilkowski Pytlasinski Poland Open Güreş Turnuvası'nda gümüş madalya elde etti.

Milli güreşçi Buse Tosun'dan gümüş madalya

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Buse Tosun Rus rakibi Zakharchenko'yu 4-0, Kazak rakibi Zhamila Bakbergenova'yı 5-1 mağlup etti.

Finalde Ukraynalı Alla Belinska ile karşılaşan Buse, rakibine 5-4 yenilerek turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Öte yandan 59 kiloda yarışan Elif Yanık, üçüncülük maçında Kazak rakibi Diana'ya mağlup oldu ve şampiyonada 4. oldu. 55 kiloda yarışan Esra Pul ise turnuvayı 5. sırada bitirdi. Organizasyon, 13 Haziran tarihinde sona erecek.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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Anahtar Kelimeler:
Polonya
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