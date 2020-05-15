SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Milli güreşçi Furkan Dülger, Gaziantep'te sağlığına kavuştu

Milli güreşçi Furkan Dülger, Gaziantep'te sağlığına kavuştu

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 15.05.2020 11:27 | Son Güncelleme

Balkan ve Türkiye şampiyonlukları bulunan milli güreşçi Furkan Dülger (26), müsabaka sırasında sakatlık yaşadı. Hastanede ameliyat olması gerektiği söylenen ve spor hayatı bitme noktasına gelen genç sporcu Gaziantep'te fizyoterapist Osman Kaplan'la girdiği seanslarda tamamen iyileşerek sağlığına kavuştu.

Milli güreşçi Furkan Dülger, Gaziantep'te sağlığına kavuştu

Greko-Romen güreşte Balkan ve Türkiye şampiyonlukları bulunan milli güreşçi Furkan Dülger, Bulgaristan'da katıldığı Balkan Şampiyonası'nda boynunda sakatlandı. Genç sporcuya, gittiği hastanelerde boynundan ameliyat olması gerektiği ve ameliyatın kesin çözüm olmayabileceği söylendi. Bunun üzerine yaşadığı İstanbul'dan tavsiye üzerine Gaziantep'e gelen Dülger, burada fizyoterapist Osman Kaplan ile tanıştı. Fizik tedavi seanslarına başlayan Dülger kısa süre sonra sakatlığından kurtularak tamamen iyileşti.

"SPOR HAYATIM BİTECEKTİ"

Spor hayatı bitme noktasındayken eskisinden daha güçlü bir hale geldiğini söyleyen Furkan Dülger, "Balkan ve Türkiye şampiyonluğu olan milli sporcuyum. Birkaç ay önce Bulgaristan'da bir travma geçirdim ve boynumdan sakatlandım. Gittiğim doktorlar bana ameliyat olmam gerektiğini ve bunun da kesin çözüm olma noktasında söz veremeyeceklerini söylediler. Sonra tanıdığımız fizyoterapistler bana Gaziantep'e gitmememi ve Osman Kaplan hocamı bulmamı tavsiye etti. Bende buraya geldim ve bugün 6'ncı seansım tamamen iyileştim. Eğer ameliyat olsaydım boynuma platin takacaklardı ve güreş hayatım bitecekti. Şimdi eski sağlıklı günlerime göre bile daha da iyiyim. Hedefimde Avrupa ve Olimpiyat şampiyonlukları var" dedi.

"BİZDE İĞNE, AMELİYAT YOK"

Genç güreşçinin tavsiye üzerine İstanbul'dan gelerek kendilerini bulduğunu söyleyen Osman Kaplan ise, "İlk olarak beni hocası aradı ve çekilen MR görüntülerini gönderdiler. Bizde baktık ve inceledik ve sorunun üstesinden gelebileceğimizi söyledik. Allah bizi mahcup etmedi gerekeni yaptık ve hastamız şu anda iyileşti. Hedefinin Dünya Şampiyonluğu olduğunu söyledi. İnşallah bunu başaracak. Burada bize düşen ne varsa onu da yapacağız. Doktorlar platin takılması gerekli demiş. Takılsaydı spor hayatı bitecekti. Çok şükür iyileşti bizde mutluyuz. Bizde iğne yok ameliyat yok, kimyasal yok ama başardık" şeklinde konuştu.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dikkat çeken korona önlemi! Kabe'den önce bu kabine giriyorlar Dikkat çeken korona önlemi! Kabe'den önce bu kabine giriyorlar
Vettel'in yerine Carlos SainzVettel'in yerine Carlos Sainz
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bülent Arınç'ın açıklaması sosyal medyanın gündemine oturdu

Bülent Arınç'ın açıklaması sosyal medyanın gündemine oturdu

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

İşte Acun Ilıcalı'nın bahsettiği yıldız sol bek

İşte Acun Ilıcalı'nın bahsettiği yıldız sol bek

Galatasaray'da koronavirüs şoku! Antrenmanlar durduruldu

Galatasaray'da koronavirüs şoku! Antrenmanlar durduruldu

Vedat Muriqi için inanılmaz rakam

Vedat Muriqi için inanılmaz rakam

Rıdvan Dilmen sert sözler! "Tiyatro..."

Rıdvan Dilmen sert sözler! "Tiyatro..."

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

TJK'dan yarışlar hakkında açıklama

TJK'dan yarışlar hakkında açıklama

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Survivor Aycan'dan flaş itiraf!

Survivor Aycan'dan flaş itiraf!

Dünya Neymar ve ailesini konuşuyor!

Dünya Neymar ve ailesini konuşuyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray, Club Brugge ile berabere kaldı

Galatasaray, Club Brugge ile berabere kaldı

Ferrari, Vettel'in yerine Carlos Sainz'i getirdi

Vettel'in yerine Carlos Sainz

Conor McGregor'dan sağlık çalışanlarına ziyaret

McGregor'dan sağlık çalışanlarına ziyaret

EURO 2020: Roma'da İtalya-Türkiye maçıyla başlayacak turnuva için rekor bilet talebi

EURO 2020: Roma'da İtalya-Türkiye maçıyla başlayacak turnuva için rekor bilet talebi

Ünlü sörfçü Alana Blanchard isyan etti

Ünlü model ve sörfçüden flaş çıkış...

Mike Tyson ringlere geri dönüyor!

Mike Tyson ringlere geri dönüyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.