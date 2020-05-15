Milli güreşçi Furkan Dülger, Gaziantep'te sağlığına kavuştu

Greko-Romen güreşte Balkan ve Türkiye şampiyonlukları bulunan milli güreşçi Furkan Dülger, Bulgaristan'da katıldığı Balkan Şampiyonası'nda boynunda sakatlandı. Genç sporcuya, gittiği hastanelerde boynundan ameliyat olması gerektiği ve ameliyatın kesin çözüm olmayabileceği söylendi. Bunun üzerine yaşadığı İstanbul'dan tavsiye üzerine Gaziantep'e gelen Dülger, burada fizyoterapist Osman Kaplan ile tanıştı. Fizik tedavi seanslarına başlayan Dülger kısa süre sonra sakatlığından kurtularak tamamen iyileşti.

"SPOR HAYATIM BİTECEKTİ"

Spor hayatı bitme noktasındayken eskisinden daha güçlü bir hale geldiğini söyleyen Furkan Dülger, "Balkan ve Türkiye şampiyonluğu olan milli sporcuyum. Birkaç ay önce Bulgaristan'da bir travma geçirdim ve boynumdan sakatlandım. Gittiğim doktorlar bana ameliyat olmam gerektiğini ve bunun da kesin çözüm olma noktasında söz veremeyeceklerini söylediler. Sonra tanıdığımız fizyoterapistler bana Gaziantep'e gitmememi ve Osman Kaplan hocamı bulmamı tavsiye etti. Bende buraya geldim ve bugün 6'ncı seansım tamamen iyileştim. Eğer ameliyat olsaydım boynuma platin takacaklardı ve güreş hayatım bitecekti. Şimdi eski sağlıklı günlerime göre bile daha da iyiyim. Hedefimde Avrupa ve Olimpiyat şampiyonlukları var" dedi.