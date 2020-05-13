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  4. Milli güreşçi Metin Demirci asma köprüden atladı

Milli güreşçi Metin Demirci asma köprüden atladı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 13.05.2020 13:41 | Son Güncelleme

Artvin’in Yusufeli ilçesinde yaşayan milli güreşçi Metin Demirci Korona virüs günlerinde sıkılınca, çareyi asma köprüden Çoruh nehrinin azgın sulara atlamakta buldu.

Milli güreşçi Metin Demirci asma köprüden atladı

İlçe merkezinin hemen yakınındaki asma köprünün üzerine çıkarak Çoruh nehrine atlayan Demirci, buz gibi sularda bir müddet yüzdükten sonra kıyıya çıktı.

Küçük yaştan itibaren Çoruh nehrinde yüzdüğünü ifade eden Demirci, "Çoruh’un azın sularının dalgalandığını görünce dayanamadım. Adrenalini seviyorum. Korona salgını nedeniyle uzun süre evde kaldım. Havanında sıcak olmasını fırsat bilerek asma köprüye çıkarak atladım. Muhteşem bir duyguydu” dedi.

(İHA)

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