Milli güreşçi Metin Demirci asma köprüden atladı

İlçe merkezinin hemen yakınındaki asma köprünün üzerine çıkarak Çoruh nehrine atlayan Demirci, buz gibi sularda bir müddet yüzdükten sonra kıyıya çıktı.
Küçük yaştan itibaren Çoruh nehrinde yüzdüğünü ifade eden Demirci, "Çoruh’un azın sularının dalgalandığını görünce dayanamadım. Adrenalini seviyorum. Korona salgını nedeniyle uzun süre evde kaldım. Havanında sıcak olmasını fırsat bilerek asma köprüye çıkarak atladım. Muhteşem bir duyguydu” dedi.
(İHA)
Mesut Özil ve F.Bahçe'yi duyurdular
Mustafa Cengiz'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Yeni transfer formayı giydi
Beşiktaş'tan ligler hakkında açıklama
Muslera imzayı atıyor!
Trabzonspor, test sonuçlarını açıkladı
Zlatan Ibrahimovic karantinaya alındı!
Beşiktaş yeniden teste girecek
Genç futbolcu hayatını kaybetti
Logosu en güzel kulüp belli oldu!
Beşiktaş ve G.Saray'a büyük şok!
F.Bahçe sorusuna yanıt
Okuyucu Yorumları 0 yorum