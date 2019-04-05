Milli güreşçi Taha Akgül, 7. şampiyonluğun peşinde

Avrupa Güreş Şampiyonası, 8-14 Nisan tarihlerinde Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek. Serbest stil 125 kiloda Türkiye'yi temsil edecek Taha Akgül, Bükreş'e sıkletinde son Avrupa şampiyonu olarak gidecek. Aynı zamanda serbest stilde 6 kezle en fazla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Türk güreşçi unvanını elinde bulunduran Taha, rekorunu geliştirmeye çalışacak. Kariyerinde 1 olimpiyat, 2 dünya ve 6 Avrupa şampiyonluğu bulunan Taha, Romanya'daki organizasyon öncesi AA muhabirine konuştu. Sivaslı milli sporcu Taha Akgül, Gürcistan'dan gelen ağır sıklet güreşçiler Levan Berianidze, David Modzmanashvili ve Giorgi Meshvildishvili ile antrenman yaparak iyi bir hazırlık süreci geçirdiğini söyledi. Partner konusunda yaşadığı sıkıntıya dikkati çeken Taha, "Gürcistan'dan üç sporcu kardeşimiz geldi. Dünyanın en iyi ağır sıkletlerinden üçü diyebilirim. Onlarla iyi antrenmanlar yapmam performansımı çok artırıyor. Çünkü 4-5 yıldır, hatta 6 senedir iyi antrenman partneri konusunda çok sıkıntı yaşıyordum. Şu an bunlarla iyi antrenmanlar yapıyoruz. İnanın antrenmanın sonunu zor getiriyorum. Akşam yattığımda o yorgunluğu hissediyorum." diye konuştu.

Taha, şampiyonalarda bunun faydasını göreceğine inandığını dile getirerek, "Rakiplerimle güreşirken, artık onlar bana güçlü gelmeyecek. Bunların gücüne alıştığım için onlar artık daha normal gelecek. Çünkü hep 96 kilolarla antrenman yapa yapa ağır sıkletler güçlü gelmeye başlamıştı. Bu eksikliği de çözdük. İnşallah bunun faydasını özellikle Dünya Şampiyonası ve olimpiyatta göreceğimi düşünüyorum. Çünkü onlarla henüz iki kamp yapma şansım oldu. Yine aynı şekilde gelmeye devam ederlerse performansının çok artacağının sözünü verebilirim." değerlendirmesinde bulundu. Avrupa Şampiyonası'nda en güçlü rakibinin yine Gürcü Geno Petriashvili olacağını belirten milli sporcu, "Hedefim 7. kez Avrupa şampiyonu olmak. Güzel müsabakalar olacağını düşünüyorum. 4-5 iyi rakibim var ama önemli değil" dedi. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'ndan madalyasız dönen Taha, sözlerini şöyle sürdürdü: "Son Dünya Şampiyonası kötü geçse de sıkletimin en favori isimlerinden biriyim. Bu henüz değişmedi. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kadar da böyle olacak. Hedefim 7. kez Avrupa şampiyonluğu. Bunu başarmak için var gücümüzle çalıştık. Dünya Şampiyonası'ndan sonra bir gün ara vermeden hemen hazırlanmaya başladım. Çünkü yenilmiştim, demek ki eksikliğim var diye hazırlıklarıma hemen başladım. Bunun meyvesini Avrupa Şampiyonası'nda alacağımı düşünüyorum. Sonuç ne olursa olsun hedefim zaten 2020 Tokyo Olimpiyatları. Avrupa ve dünya şampiyonluklarını zaten defalarca kazandım. Yenilsem dahi üzülmeyeceğim, devam edeceğim. İnşallah 2020'de ikinci kez olimpiyat şampiyonu olarak gerçek hedefime ulaşacağım."

"ÖZ ELEŞTİRİ YAPTIK" Taha Akgül, madalyasız döndüğü 2018 Dünya Şampiyonası'nın ardından gerekli dersleri çıkardıklarının altını çizdi. "Eksiklerimizi gören, öz eleştiri yapmasını bilen insanlarız." diye Taha, şunları söyledi: "Son yıllarda az müsabakaya girdim. 2016 Rio Olimpiyatları'ndan sonra kendimi korumaya aldım. Normal çünkü stresli bir spor yapıyoruz. Sürekli zirvedeyiz, tüm rakiplerimiz bizi hedef alıyor. O yüzden biz de kendimizi korumaya alabiliyoruz. Ama bu sene müsabakalara daha çok girmeye başladım. Ivan Yariguin Turnuvası'nda güreştim, ikinci oldum. Finalde kaybettim ama hiç üzülmedim çünkü zaten eksiklerimi görmek için gitmiştim. Maç eksiğimi gidermek için turnuvalara girmeye devam edeceğim. İnşallah, olimpiyatlara bu şekilde hazırlanacağım. Teknik açıdan öz eleştirimizi yaptık." "KAYBETMEYEN HİÇBİR SPORCU YOK" Dünya Şampiyonası'nın artık geride kaldığını belirten milli güreşçi, "Dünyanın hiçbir yerinde kaybetmeden spor kariyerini bitirmiş bir sporcu yok. Ben de kaybettim, belki bunun devamı da gelecek. Bilemiyoruz, gerekli çalışmalarımı yapıyorum. İnanın öncesinden daha da özverili çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Taha, kariyerinde önemli başarılar elde ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Allahuteala bu saatten sonra bana şampiyonluk nasip etmezse de başım gözüm üstüne. Şampiyonluk nasip ederse de yine aynı şekilde. Kendimi bozmadan devam etmeye çalışıyorum. Allahuteala bize çok güzel başarılar nasip etti. İnşallah, genç kardeşlerimize de aynı başarılar nasip olur. Bunlar tarihi başarılar, Allah'ın lütfu, çalışmanın ödülleri. Yine çalışıyorum ama vermezse de bu bizim bir sınavımızdır derim, fazla da üzülmem. Şükrederim ve önüme bakarım." Kamuoyunun beklentisinin yüksek olmasının biraz stresini artırdığını söyleyen Taha, "İnanın hiç ummadığınız yerde ummadığınız insanlar, yenildiğiniz zaman o üzüntüsünü dile getirdiğinde siz de üzülüyorsunuz. Hiç ummadığınız yerde ummadığınız insanların sevinci sizi de mutlu ediyor. O yüzden 'şampiyon olmam, daha iyi çalışmam lazım, insanların beklentisi var' diyorsunuz." şeklinde görüş belirtti. "KENDİMİ BOZMAYAN BİR İNSANIM" Taha Akgül, 2016 Rio Olimpiyatları'nda altın madalya kazandıktan sonra antrenmanlara konsantre olmakta biraz sorun yaşadığını ama bunu atlattığını aktardı.

Kısa süreli bir rehavet dönemi geçirdiğini ifade eden Taha, "Çünkü olimpiyat gerçekten bu işin zirvesi. Olimpiyattan sonra 1-2 ay tekrar Avrupa şampiyonluğu için antrenmanlara başlarken motivasyon anlamında zorlandım. Ama Allahuteala 2017'de tekrar Avrupa şampiyonluğu nasip etti. Dünya şampiyonluğunu da son 10 saniyede kaçırdım. 2017 yılı rehavete kapılmama rağmen Avrupa ve dünya şampiyonluklarıyla geçebilirdi. 2018'e de yine Avrupa şampiyonluğuyla başladım. Olimpiyatlardan sonra 2 Avrupa şampiyonluğu, 1 dünya ikinciliği bana göre büyük bir başarı." diye konuştu. Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi, elde ettiği önemli başarılardan sonra karakterinin hiçbir zaman değişmediğini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı: "Kendimi bozmayan bir insanım. Çalışmam, yaşantım her şeyim aynı benim. 2009 yılında A takıma gelen Taha neyse şu anki Taha da aynı. Bunu genç kardeşlerimize sorabilirsiniz. Ben onların ağabeyi, kaptanıyım. Aramızda usta çırak ilişkisi var. Ne çalışmamı ne de yaşantımı bozdum. Yine aynı şekilde devam edeceğim. Önemli olan o zaten. Şampiyonluk da önemli ama 2-3 sene sonra sporu bırakacağım. O saatten sonra karakter, kişilik devreye girecek. Kişiliğin iyiyse bu sefer anılmaya devam edeceksin. Karakterin düzgün değilse insanlar seni anmayacaklar."