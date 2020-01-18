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  4. Milli güreşçiler, Roma'da 12 madalya kazandı

Milli güreşçiler, Roma'da 12 madalya kazandı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 18.01.2020 23:54 | Son Güncelleme

Türkiye, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Dünya Güreş Birliği (UWW) Ranking Series niteliğindeki Uluslararası Matteo Pellicone Güreş Turnuvası'nı 12 madalyayla tamamladı.

Milli güreşçiler, Roma'da 12 madalya kazandı

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, grekoromen stilde 1 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya elde eden milliler, organizasyonda takım halinde şampiyonluğa ulaşmıştı.

Serbest Güreş Milli Takımı ise turnuvada 74 kiloda Soner Demirtaş ile gümüş, aynı sıklette Fazlı Eryılmaz ile bronz madalya elde etti. 65 kiloda Selahattin Kılıçsallayan ile 86 kiloda Fatih Erdin bronz madalyanın sahibi oldu. 65 kiloda Selim Kozan ile 86 kiloda Osman Göçen madalya mücadelesine çıkamadı.

Serbest stil müsabakalarının da tamamlanmasıyla Türkiye, turnuvayı 1'i altın, 4'ü gümüş ve 7'si bronz olmak üzere toplamda 12 madalyayla kapattı.

Roma'da 10-16 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan milli güreşçiler, aynı zamanda 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın Avrupa ve dünya eleme turnuvalarında seribaşı olmak için ter döküyor.

(AA)

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