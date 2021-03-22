Milli güreşçilerden 1 altın 1 bronz madalya

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, grekoromen stil 60 kiloda Kerem Kamal finalde Alman rakibi Etienne Kinsinger'i 5-1 yenerek altın, 87 kiloda Metehan Başar ise Rus rakibi Milad Alirızaev'i yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Serbest stilde, Osman Göçen, Süleyman Karadeniz gümüş, Selahattin Kılıçsallayan bronz, kadınlarda Evin Demirhan gümüş madalya kazandı. Böylelikle, milli güreşçiler 6 madalya ve 4 Olimpiyat kotası kazanarak turnuvayı tamamladı.

Güreşte Tokyo Olimpiyatları'na kota alan milli sporcu sayısı ise daha önce dünya şampiyonasında kazanılan 4 kota ile, 8'e ulaştı.

