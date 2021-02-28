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Milli güreşçilerden Ukrayna'da 3 madalya

28.02.2021 15:26 | Son Güncelleme:
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Milli güreşçilerden Ukrayna'da 3 madalya

Ukrayna'da devam eden 24. Outstanding Uluslararası Güreş Turnuvası'nda serbest stilde Süleyman Karadeniz altın, Soner Demirtaş gümüş, grekoromende ise Kerem Kamal gümüş madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Avrupa şampiyonu milli güreşçi Süleyman Karadeniz, 97 kilo finalinde ev sahibi Ukrayna'dan olimpiyat ikincisi Valerii Andriitsev ile karşılaştı. Süleyman, 1-1 sona eren müsabakada rakibine son puan avantajıyla üstünlük kurarak altın madalya elde etti.

Serbest stil 74 kiloda Soner Demirtaş, finalde karşılaştığı İranlı Mohamed Firouzpurbaden'e çekişmeli geçen mücadele sonunda 2-1 mağlup olarak gümüş madalyada kaldı. Grekoromende bir üst sıklette mücadele eden Kerem Kamal, 63 kilo finalinde Avrupa şampiyonu Gürcü Leri Abuladze'ye 4-3 yenilerek ikinci oldu.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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