Milli güreşçilerden Ukrayna'da 3 madalya

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Avrupa şampiyonu milli güreşçi Süleyman Karadeniz, 97 kilo finalinde ev sahibi Ukrayna'dan olimpiyat ikincisi Valerii Andriitsev ile karşılaştı. Süleyman, 1-1 sona eren müsabakada rakibine son puan avantajıyla üstünlük kurarak altın madalya elde etti.

Serbest stil 74 kiloda Soner Demirtaş, finalde karşılaştığı İranlı Mohamed Firouzpurbaden'e çekişmeli geçen mücadele sonunda 2-1 mağlup olarak gümüş madalyada kaldı. Grekoromende bir üst sıklette mücadele eden Kerem Kamal, 63 kilo finalinde Avrupa şampiyonu Gürcü Leri Abuladze'ye 4-3 yenilerek ikinci oldu.

KAYNAK: AA

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