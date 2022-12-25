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Milli gurur! Çağlar Söyüncü, İspanyol devi Atletico Madrid ile sözleşme imzalayacak

25.12.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü adı LaLiga ekiplerinden Atletico Madrid ile anlaşma sağladı. Leicester City'de misyonunu tamamladığı için ayrılmayı kafasına koyan milli oyuncunun transferi devre arasında açıklanacak.

Milli gurur! Çağlar Söyüncü, İspanyol devi Atletico Madrid ile sözleşme imzalayacak
Çağlar Söyüncü

Çağlar Söyüncü

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Leicester City
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Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'in transfer listesine girmişti. Bu sezon Leicester City ile 1'i lig, 1'i de kupa olmak üzere sadece 2 maçta görev yapan 26 yaşındaki stoperin sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecekti. Takımdan ayrılmayı kafasına koyan Çağlar, İspanyol devi ile her konuda anlaşma sağladı.

DEVRE ARASINDA GİDİYOR

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İspanyol basının yer alan haberlere göre Atletico Madrid, Çağlar'ı sezon sonunda kadrosuna katmak için harekete geçti. Haziran ayında sözleşmesi sona erecek milli savunmacının, ocak ayında düşük bir bonservis bedeliyle kadroya katılacağı ifade edildi.


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Atlético Madrid Leicester City Çağlar Söyüncü Futbolcu premier lig yaşında sezon ekipleri

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