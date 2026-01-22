Milli gururumuz Deniz Gül 90'da sahneye çıktı! Porto'ya hayat veren o "enfes" gol

UEFA Avrupa Ligi'nde zirve yarışından kopmak istemeyen Porto, zorlu mücadelede mağlup duruma düşerek taraftarını korkuttu. Ancak oyuna ağırlığını koyan ve son ana kadar pes etmeyen Mavi-Beyazlılarda kilidi açan isim milli yıldızımız Deniz Gül oldu.
Maçın son anlarında, dakikalar 90'ı gösterdiğinde ceza sahası içinde topla buluşan Deniz Gül, klasına yakışır çok şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Kaleciyi çaresiz bırakan bu gol, skora dengeyi getirdi ve Porto'nun sahadan puansız ayrılmasını engelledi.
Attığı kritik golle takımına 1 puanı kazandıran Deniz Gül, maçın ardından takım arkadaşları ve taraftarlar tarafından tebrik yağmuruna tutuldu.
🇹🇷 Milli futbolcumuz Deniz Gül, 90.dakikada attığı şık golle Porto'ya beraberliği getirdi. pic.twitter.com/vR7v577eth— TRT Spor (@trtspor) January 22, 2026
