Milli gururumuz Deniz Gül 90'da sahneye çıktı! Porto'ya hayat veren o "enfes" gol

Portekiz Ligi'nde Porto, mağlubiyetin soğuk nefesini ensesinde hissederken imdada milli futbolcumuz Deniz Gül yetişti! Karşılaşmanın 90. dakikasında rakip fileleri şık bir vuruşla havalandıran genç golcü, takımına 1 puanı getiren isim oldu.

Emre Şen
UEFA Avrupa Ligi'nde zirve yarışından kopmak istemeyen Porto, zorlu mücadelede mağlup duruma düşerek taraftarını korkuttu. Ancak oyuna ağırlığını koyan ve son ana kadar pes etmeyen Mavi-Beyazlılarda kilidi açan isim milli yıldızımız Deniz Gül oldu.

90. DAKİKADA JENERİKLİK GOL

Maçın son anlarında, dakikalar 90'ı gösterdiğinde ceza sahası içinde topla buluşan Deniz Gül, klasına yakışır çok şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Kaleciyi çaresiz bırakan bu gol, skora dengeyi getirdi ve Porto'nun sahadan puansız ayrılmasını engelledi.

TÜM TAKIM DENİZ'E SARILDI

Attığı kritik golle takımına 1 puanı kazandıran Deniz Gül, maçın ardından takım arkadaşları ve taraftarlar tarafından tebrik yağmuruna tutuldu.

